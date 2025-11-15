一次就捐2000萬！阿姨現身「穿得像買菜」 她揭真正有錢人的共同點

生活中心／綜合報導

作家黃大米分享朋友們的觀察，擁有多間房產大哥日常卻只穿公司Polo衫，也有阿姨一次捐款高達1000萬、2000萬元仍以環保購物袋搭配輕便服裝現身，完全看不出財力。（示意圖／資料照）

外表是否能看出一個人的財富？作家黃大米近日在臉書分享朋友們的觀察，引起網路熱議。有企業前輩擁有多間房產，日常卻只穿公司Polo衫；也有阿姨一次捐款高達1000萬、2000萬元，領感謝狀時仍以環保購物袋搭配輕便服裝現身，完全看不出財力。讓黃大米聽聞後笑稱，或許低調的穿著才是真正的「帶財吉祥物」應該要去買一下。

黃大米表示，朋友在公司內看到不少擁有數間房產的大哥，平時從不刻意打扮，一件公司Polo衫就走遍全場，簡單到幾乎察覺不到身家；另一位在基金會工作的朋友則分享，一些捐款金額動輒1000萬、2000萬元的阿姨，出現在領取感謝狀場合時，造型與一般採買民眾無異，手上還拎著環保購物袋。

她坦言，聽完這些故事後不禁莞爾，「polo衫跟環保購物袋，才是真正帶財的吉祥物，應該要去買一下」，深刻體會到，有錢人往往不靠外表證明身分，反而是看似光鮮亮麗的人，未必真的這麼富裕。

相關貼文曝光後，立刻引發許多網友共鳴，不少民眾留言分享自身體驗，有人提到親戚坐擁豐厚資產卻騎著破機車通勤；也有人說看過提款3500萬的婦人，外表十分樸素，與一般路人無異。作家陳安儀更在留言區回應，過去替一名超級房仲寫書時，對方提到那些穿吊嘎、騎破腳踏車前來看房的客人，常常才是真正的「田僑仔」，引起討論。

