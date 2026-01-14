一次帶你看懂 哪些食物在悄悄毀膚 哪些才是真正的養膚幫手

吃的食物是養膚還是毀膚？吃這個會變老？食物選擇很重要，很多人保養品一罐接一罐，卻發現膚況還是容易暗沉、乾燥、看起來顯老，其實關鍵不只是外在保養，每天吃進去的食物也會影響肌膚老化速度，特別是敏感膚質的人，只要飲食吃錯，促進發炎反應，膚況就更容易不穩，今天一次帶你看懂，哪些食物在悄悄毀膚，哪些才是真正的養膚幫手。

毀膚食物：（使皮膚老化、發炎、暗沉） 這類食物常見特色就是：高油、高糖、高鈉、加工多 長期吃下來 會讓身體處在慢性發炎狀態 肌膚修復力也會跟著下降 拉麵 高油高鈉 促進慢性發炎 老化速度加快 酒精 加速水分流失 提升氧化壓力 細紋更易提早出現 火腿 加工成分多 增加氧化壓力 傷害肌膚彈性 蛋糕 高糖容易引發糖化反應 破壞膠原蛋白結構 披薩 油脂加精製澱粉 讓肌膚長期負擔過重 白麵包 升糖速度快 促進糖化 肌膚鬆弛感增加 糖果 過量糖分 加速膠原與彈力流失 巧克力 高糖高脂 增加氧化壓力 促進老化反應 乳製品 若過量攝取 恐影響發炎反應 加重老化負擔 可樂 高糖低營養 不利肌膚代謝與修復

養膚食物：（抗氧化、抗發炎、幫助修復） 酪梨 富含好油脂 幫助皮膚鎖水 穩定屏障功能 鮭魚 Omega3 脂肪酸 有助降低皮膚發炎 藍莓 抗氧化力強 減少自由基對肌膚傷害 高麗菜 植化素支持肝臟解毒 幫助代謝老廢物質 綠茶 茶多酚 抗氧化又抗發炎 對敏感膚質很加分 花椰菜 富含維生素C 支持膠原生成與修復 蘋果 果膠幫助穩定腸道 間接讓膚況更穩定 檸檬 補充維生素C 支持皮膚修復能力 杏仁 維生素E 幫助延緩肌膚老化 番茄 茄紅素抗氧化 保護肌膚免於環境傷害

營養師小提醒： 肌膚老化不是一天造成，而是每天飲食慢慢累積，與其一直換保養品，不如先檢視餐盤裡放了什麼。

