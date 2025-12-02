「一次惹了日本2女王」 胡采蘋喊「毀滅性錯誤」再送中共一句話：勿謂言之不預

台北市 / 林彥廷 綜合報導

中日關係近日緊張，而日前日本天后濱崎步的演唱會無預警遭取消，濱崎步仍站上舞台開了一場「無人演唱會」，事後更轉發台灣媒體報導，被視為表達不滿的反擊。而財經網美胡采蘋今（2）日也發文表示，「一次惹火了日本政壇和歌壇的女王等級人物，就要知道你的後果一定會非常慘，勿謂言之不預喔，你們自己最愛的話送給你們」。

胡采蘋於臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文指出，其實濱崎步貼出她的無人演唱會照片，就是她不服處置的意思，日本人是超級拗的民族，以前跟日本廠商合作展會的時候，竟然不可以依照現場的情況，臨時變更攤位佈置，他們會非常為難，而他自己則是滿頭霧水，不知道在為難什麼。「你跟日本人說好的事情，突然打斷了，簡直是要他們的命。」

廣告 廣告

胡采蘋指出，尤其是現代女性更加不服不公正的處置，因為我們這一代人都是從男性主導的世界成長起來的，我們心裡都很清楚，如果我們不清楚劃出自己的界線，輕易的退讓了，那就會導致對方侵門踏戶、軟土深掘，永遠沒有我們的位置。

胡采蘋說，因此事業有成的女性是更加不會退讓，絕對不服從無來由的處置，絕對不會忍氣吞聲，就算表面上不能發作，但一定會想盡辦法熬出頭，給你一個迎頭爆擊，讓你永不超生。

胡采蘋表示，如果你一定要強迫高市早苗撤回台灣有事言論，還無理由取消濱崎步的演唱會，就要知道你的後果一定會非常慘，一次惹火了日本政壇和歌壇的女王等級人物。

胡采蘋提到，自民黨很長時間都沒有修憲等級的國會席次了，一直被公明黨牽制，現在中共自己叫公明黨解除聯合執政，想要拆台高市早苗，沒想到被右派維新黨遞補，然後中共再惹毛曾經的日本歌壇一姐濱崎步，根本就是毀滅性等級的錯誤。「勿謂言之不預喔，你們自己最愛的話送給你們。」

原始連結







更多華視新聞報導

高市再喊「沒立場認定台灣地位」 中國：錯上加錯！

中國遊客淘寶買「台灣護照套」遊日 日網友譏：荒謬的行為

台灣男籃末節潰敗 世界盃亞洲區資格賽遭日本2連敗

