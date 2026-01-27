一次扛兩台！她驚見好市多「神級吸塵器」破盤價 會員瘋搶：線上已缺貨

生活中心／王文承報導

一名女子逛好市多時，發現一款S牌「自動集塵吸塵器」祭出特價，直降超過2000元，實際試用後發現手感輕盈、吸力也相當到位。（圖／記者施郁韻攝影）

吸塵器不僅能快速清除灰塵、毛髮與碎屑，連難以觸及的隙縫與角落也能輕鬆搞定，早已取代傳統清掃工具，成為不少家庭不可或缺的家電。近日，一名女子逛好市多時，發現一款S牌「自動集塵吸塵器」祭出特價，直降超過2000元，實際試用後發現手感輕盈、吸力也相當到位，讓她直言「趁特價換新，買個開心也值得」，貼文曝光後，掀起網友熱議。

她驚見好市多神級吸塵器破盤價 會員瘋搶



一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在好市多現場試用這款S牌自動集塵吸塵器時，不僅覺得機身輕巧、吸力表現不錯，正準備進一步比較重量與操作手感時，卻看到一旁的會員相當豪爽，直接「一次扛兩台」回家，讓她相當驚訝。

廣告 廣告

原PO指出，該款吸塵器原價為9999元，現場折扣2100元，特價後只要7900元。她考量到家中有小孩，地板常出現食物碎屑，加上原本使用的吸塵器又重又難清理，因此決定趁優惠換新，直言「買個開心也值得」。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴與討論，「好市多線上已經缺貨了」、「買起來」、「居然有特價，這台之前黑五就在觀望，真的很便宜」、「我用了一陣子，滾輪也沒卡頭髮，自動集塵倒垃圾很方便」、「有小孩真的要買輕的，能快速吸完又不重，才用得長久」、「7900元買開心我覺得很值得，吸塵器可以用很久」。

不過，也有不少人抱持不同看法，「我姊黑五買了一台後來退掉，當初是因為輕才買，但續航力真的不行，電池重量跟續航本來就無法兼顧」、「覺得無線吸塵器用一段時間後，吸力都會下降」、「有點重、有點吵，吸力好像比Dyson強一點」、「這種無線的用不久就續航不足，換電池又貴或根本沒得換，有線傳統型吸力大又耐用，吸把也輕」、「手提位置不太好拿」、「聽說滿雷的」、「原本要買，但跟Dyson一比吸力差很多，最後改買Dyson V8，整組只要7450元」。

更多三立新聞網報導

不是Alphabet！分析師去年靠3檔股票暴賺一波：續抱「這2檔」獲利更驚人

錯過輝達別再等！專家點名「這3檔」股票必抱10年 它擁有1無可取代優勢

活的像NPC？夫妻拚命40年「1原因」淪為下流老人 淚崩揭晚年真實慘況

月入12萬成高薪貧窮？工程師不敢碰房貸 專家揭「資產世襲」殘酷真相

