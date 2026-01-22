一次抱走「頭獎、貳獎」！他每週買彩券就為這一天 獎金總額曝光





大家平時買彩券有中過大獎嗎？有一位超級幸運兒不僅中了頭獎，還同時中了二獎！這是韓國彩券發行單位在官網公布的中獎心得，這位中獎的A先生平時就有每週買樂透及年金彩券的習慣，沒想到在第295期「年金彩券720+」同時抱走頭獎和4個貳獎，他在採訪中透露：「那天心裡突然冒出一個念頭，覺得這次一定要買。」

A先生分享，自己有只要看到彩券行，就會每週一次買樂透及年金彩券的習慣，因此那天路過大邱廣域市達西區本里洞一間彩券行時也買了彩券，沒想到過幾天在家對獎時，竟然發現自己同時中了頭獎和貳獎。

A先生說，「發現中獎時，整個人愣住一、兩分鐘，身體完全動不了，喉嚨發不出聲音，只聽到心臟一直狂跳。」而太太第一時間反而相當冷靜，直到確定是真的中獎後，兩個人才一起開心。至於獎金的去處，A先生表示，這筆錢將優先於償還貸款、補貼雙方父母的生活費，希望新的一年大家都能多多得福，他也會繼續努力生活。

而A先生購買的彩券是「年金彩券720+」，該彩券的頭獎為連續20年，每月可領700萬韓元；貳獎則是連續10年，每月可領100萬韓元。想中獎必須對中「組別+6位數字」共7碼，每組通常販售5張，若5張使用相同號碼、但中不同組別，就可能出現「頭獎1張、貳獎4張」同時中獎超低機率的情況。

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

