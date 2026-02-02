一次搬兩箱！好市多「這1款育兒神器」遭掃貨 新手媽大讚：全家都喜歡

生活中心／王文承報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類豐富、份量十足，且不時推出新品與優惠活動，深受消費者喜愛。家中有嬰幼兒的家庭，通常會在寶寶滿6個月後開始補充副食品，但副食品製作過程繁瑣，營養比例也不易拿捏，對新手爸媽而言往往是一項不小的挑戰。對此，一名女子分享，她在好市多發現一款「果泥」，不僅深受寶寶喜愛，也大幅提升育兒便利性，貼文曝光後，掀起網友熱議。

好市多1款育兒神器遭掃貨 婆媽大讚



一名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，她與先生帶著孩子到好市多採購時，發現一款果泥正在進行試吃活動，沒想到孩子品嚐後竟主動向工作人員再次討要。看到孩子相當喜歡，她便立刻購入。原PO也提到，自己平時製作果泥相當耗費時間，如今有了這款產品，隨時都能讓孩子食用，方便許多。

廣告 廣告

原PO指出，這款果泥口感濃郁、不易滴落，質地細緻好吞嚥，除了能直接食用外，也能搭配吐司取代果醬，吃起來健康又不乏味，讓她滿意直呼，打算把它列為寶寶早餐的固定班底。

貼文曝光後，引起網友熱議，「買給寶貝吃，結果全家都喜歡」、「之前看到有人直接搬兩箱回家，寶寶超愛，帶出門也很方便，還能當下午點心」、「試吃後覺得味道很天然，也買了一盒回家」、「價格蠻便宜的」、「寶寶很愛吃＋1，快吃完一箱了」、「好吃又好攜帶，外出真的很方便」。

更多三立新聞網報導

下殺559元！好市多「這1款神物」年前特價 婆媽瘋搶：一次扛兩瓶

開盤／美元指數狂飆資金出逃！台股跳空大跌467點 台積電重摔25元

坐擁1億卻像活在地獄！老翁退休半年因「1心態」崩潰：有錢才是痛苦開始

集體看衰！頂大生曝「這1科系」後悔率第一 黃仁勳卻預言：黃金賽道

