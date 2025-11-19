「一次有效台胞證」口岸增至100個 國台辦：首來族享2福利

國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸方面簽發「一次有效台胞證」的口岸數量，將增加到100個，台胞到大陸，將會更加方便。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，從明天，也就是11月20日開始，大陸可簽發一次有效台胞證的口岸數量，增加到100個，台胞到大陸將會更加方便。國台辦也誠摯邀請台胞，到大陸來一場「說走就走的旅行」。（葉柏毅報導）

朱鳳蓮表示，這次增加的100個一次有效台胞簽證口岸，包括56個航空口岸、27個水運口岸，以及17個鐵路公路口岸，從西北的喀什、東北的綏芬河，到東南的平潭港，台胞都可以便利安全入境，充分感受到「家」的溫暖。

廣告 廣告

國台辦表示，如果想到大陸的台胞，沒有提前辦理5年有效台胞證，在抵達上述口岸後，持有效的台灣地區身份證，及台灣地區出入境證件、辦證照片，可以在口岸出入境管理部門辦證窗口，申請辦理一次有效台胞證，整個流程只需要30分鐘。以小三通方式進入大陸的台胞，也可以在福建口岸，辦理一次有效台胞證，或是在網路上申請辦理。國台辦特別強調，台胞到大陸，無論是辦證還是入出境，都不會在證件上做任何標記。大陸方面將依照有關法律法規，嚴格有力地保護台胞的個資訊息。

朱鳳蓮也特別提到，首次到大陸的台胞，可以享受兩項專屬福利，一個是申請辦理台胞證免收證件費；另一個則是可免費暢遊超過3000個景區。