「一次有效台胞證」口岸 中國國台辦今重提：明起增至100個

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦發言人朱鳳蓮今日宣布，明天起，中國可簽發「一次有效台胞證」的入境口岸數量增加至100個，有關準備工作已經就緒，誠摯邀請台灣同胞到「大陸」來一場「說走就走的旅行」，也不會在證件上做任何標記。

朱鳳蓮聲稱，100個口岸包括56個航空口岸、27個水運口岸、17個鐵路公路口岸，從西北的喀什、霍爾果斯，到東北的撫遠港、綏芬河；從西南的友誼關、磨憨，到東南的港珠澳大橋、平潭港，台灣同胞都可以安全入境，充分感受便利的溫暖。

她更說，台胞來中國無論是辦證或入出境，都不會在證件上做任何標記。中國相關部門依相關法規要求，嚴格、有力、有效保護台胞的個人資訊安全。

針對中國日前宣布將「一次有效台胞證」口岸增至100個，陸委會曾表示，從國人赴中國的出行安排習慣來看，絕大多數會擔心中共當局以政治或各種因素拒絕入境，僅少數人以落地簽方式嘗試入境中國，「政府不認為國人會因中共相關措施，就大幅提高赴中意願」。

陸委會批評，對於近年國人反映赴中遭拒絕入境、失聯、不當留置盤查或疑似被限制人身自由的案件，有持續增加的趨勢，中方應該要正視我國人赴中人身安全的問題及確保相關權益。

陸委會提醒，中共執法不確定及法治長期欠缺透明，導致國人赴中可能觸法或遭入罪的人身安全風險大增，不要被中共的惠台措施所影響，建議赴中前仍要審慎評估相關人身安全風險，確保自身安全。

