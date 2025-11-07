一次看懂！普發1萬元錯過分流登記怎麼辦？ 財政部曝補救步驟

普發現金一萬元入帳作業登記於5日正式開跑。

普發現金新台幣1萬元登記入帳作業已於5日正式開跑，今（7）日邁入第3天，開放身分證尾數「4、5」的民眾登記。不少人擔心若錯過分流登記時間就領不到錢，財政部特別說明，只要在11月10日之後不限尾數上網登記，於期限內完成資料輸入，仍能順利入帳，且款項會在登記成功後2個營業日內撥付。

財政部表示，本次普發現金共有「登記入帳」、「直接入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」及「造冊發放」等5種領取方式。若在11月10日當天完成登記並經檢核成功，款項將於11月11日晚間6點起至12日陸續入帳；11日以後登記者，則於登記成功後的2個營業日內入帳。登記期限相當充裕，截止日為115年4月30日，民眾毋須搶登。

財政部提醒，若錯過分流登記日，可於10日之後再行登記。（取自財政部臉書）

錯過分流怎麼辦？登記補救全攻略

財政部說明，登記分流只是為了分散流量，確保網站順暢。自11月10日起，普發現金官網（https://10000.gov.tw）將24小時全面開放，不再限制身分證尾數。民眾可用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號與健保卡號，即可完成登記。

此外，11月13日起，民眾可至官網查詢登記結果。若因資料輸入錯誤導致失敗，系統會提示原因並開放重新登記，或可改用ATM、郵局等方式領現。財政部強調，登記系統符合行政院「高」等級資安防護標準，資料皆經嚴格加密，專案結束後2個月內即會刪除，請民眾安心使用。

財政部也提醒，政府不會以簡訊、Email或電話通知登錄、領錢或要求轉帳，務必認明唯一官方網站（https://10000.gov.tw），若收到可疑訊息，應立即撥打165反詐騙或1988客服專線查證。

