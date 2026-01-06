一次看懂／武陵櫻花季2/13登場！每日6千人總量管制 專車1/7中午開賣

生活中心／記者李育道報導

武陵農場櫻花季將於115年2月13日至3月1日登場，共17天，包含春節及和平紀念日連續假期。交通部公路局與退輔會武陵農場、雪霸國家公園、交通部觀光署參山處、臺中市政府及宜蘭縣政府等單位共同宣布，今年將延續總量管制與預約入場機制，同時配合公共運輸疏運措施，確保園區賞櫻品質與行車安全。

武嶺櫻花季每日6,000人總量管制。（圖／公路局提供）

櫻花季期間實施每日6,000人總量管制，其中住宿遊客1,800人、一日遊4,200人；平日規劃團客1,600人、公共運輸2,600人，假日則為團客1,000人、公共運輸3,200人。住宿遊客須憑車輛通行證入場，團客透過預約平台完成登記與繳費後下載通行證，公共運輸乘客則由客運售票系統購票入場。

武嶺櫻花季2月13日至3月1日將實施全天候交通管制。（圖／公路局提供）

道路交通方面，自2月13日至3月1日將實施全天候交通管制，中124線禁止無證車輛進入，台7甲線45K至55K路段禁止臨時停車；台7線及台7甲線沿線亦將設置大型牌面宣導。另台7甲線52K+400香菇橋災修路段採單線雙向並以號誌管制，每日6時至17時視車流調控通行。

團客部分，平日每日開放大型遊覽車25部、中型21部及九人座20部；假日則開放大型20部、中型10部，並須完成預約登記。（圖／公路局提供）

團客部分，平日每日開放大型遊覽車25部、中型21部及九人座20部；假日則開放大型20部、中型10部，並須完成預約登記、繳費及通行證黏貼程序，且符合運輸法規、工時與安全規範，公路局將透過GPS進行即時查核，並與相關部會共同稽查。

武嶺櫻花季公共運輸接駁共有6條路線。（圖／公路局提供）

公共運輸接駁共有6條路線，包括臺北轉運站、臺北市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星鄉綜合運動場及梨山往返武陵農場；臺北及宜蘭端由國光客運與泰樂客運共同提供班次，梨山端則由豐原客運負責。每日公共運輸名額平日2,600人、假日3,200人，並依各路線分配。

票價方面，臺北端全票730元、優待票450元；宜蘭端依站點介於280元至630元之間；梨山路線為全票160元、半票80元。接駁採預售制，臺北及宜蘭地區車票自114年1月7日12時起開放預售，可於四大超商、客運窗口、TBS台北轉運站App、LINE訂票及年代售票系統購買；國光客運亦提供自動售票機與App購票。梨山路線部分，App預售自115年1月7日12時起開放，另於發車前一日下午4時至6時在梨山遊客中心提供現場預售，每人限購6張。

乘車及回程採「原車去、原車返」方式，園區規劃4處上車點並由司機提醒班次集合時間。（圖／公路局提供）

乘車及回程採「原車去、原車返」方式，園區規劃4處上車點並由司機提醒班次集合時間；另於宜蘭、羅東及三星規劃臨時停車場，方便民眾停車轉乘專車進入園區。公路局表示，櫻花季期間武陵周邊道路交通管制嚴格，呼籲民眾多利用公共運輸及接駁專車上山，以提升賞櫻旅遊品質與行車安全。

【115年武陵農場櫻花季】一次看懂版

【櫻花季時間】

●2月13日～3月1日，共17天（含春節、和平紀念日連假）

【限制人數】每日總量6,000人

●住宿／露營／登山客：1,800人

●一日遊遊客：4,200人

●平日：團客1,600人＋公共運輸2,600人

●假日：團客1,000人＋公共運輸3,200人

【票價與預售時間】

●臺北地區－武陵：全票730元、優待450元

●宜蘭／羅東／三星：全票520～630元、優待280～330元

●梨山－武陵：全票160元、半票80元

●臺北、宜蘭端車票：114年1月7日12:00起預售

●梨山路線App預售：115年1月7日12:00起

●現場預售（梨山遊客中心）：發車前一日下午4時～6時

【接駁車地點】6條路線

●臺北轉運站－武陵農場

●臺北市府轉運站－武陵農場

●宜蘭轉運站－武陵農場

●羅東轉運站－武陵農場

●三星鄉綜合運動場－武陵農場

●梨山－武陵農場

●公共運輸名額：平日2,600人／假日3,200人（採「原車去、原車返」）

2/13～3/1【交通管制】

●中124線：無通行證車輛禁止進入

●台7甲45K～55K：全面禁停、加強取締

●台7甲52K+400香菇橋：單線雙向＋號誌管制（每日06:00～17:00）

武嶺櫻花季。（圖／公路局提供）

武嶺櫻花季。（圖／公路局提供）

武嶺櫻花季。（圖／公路局提供）

武嶺櫻花季。（圖／公路局提供）

武嶺櫻花季。（圖／公路局提供）

武嶺櫻花季。（圖／公路局提供）

武嶺櫻花季。（圖／公路局提供）

武嶺櫻花季。（圖／公路局提供）

武嶺櫻花季。（圖／公路局提供）

