【一次看懂】產創條例投資抵減新法上路 每年帶動逾1700億元設備更新潮

產發署副署長鄒宇新今天主持「產業創新條例擴大租稅優惠記者會」，鼓勵企業多投資、可抵稅，還多賺錢。吳馥馨攝



經濟部產發署長鄒宇新今（27）日表示，《產業創新條例》新法已在去年修正公布，新法目的是為了鼓勵投資新創產業、帶動天使投資，以及鼓勵企業汰換設備，升級轉型。經濟部並估計，新法有望帶動每年投資新創30億元、帶動天使投資22億元，企業申請設備投資抵減更擴增為每年逾1,700億元。

鄒宇新今天主持「產業創新條例擴大租稅優惠記者會」，他說明，產創修法的目的即鼓勵大家多多投資新創，加速設備投資、投資可以節稅省錢，也幫大家未來賺更多錢。

創產條例2019年增訂10-1條，提供智慧機械、5G投資抵減；2022年修法新增資案項目，2024年底屆期後，因產業多期盼延長，故而修法再延5年至2029年底，並再新增人工智慧、節能減碳等2項適用。另，針對23條之1、23條之2也放寬適用規定。

修正有限合夥投資新創適用

鄒宇新說明，23條之1修法針對有限合夥組織，投資創投事業，採「穿透課稅」方式，有限合夥創投事業無須繳納營所稅，改以盈餘分配比率計算合夥人所得額，直接課徵個人綜合所得稅，避免「一頭牛被剝兩層皮」。

本次修法降低實收出資額門檻，由3億元降1.5億元；但投資新創比率由30%提升至50%，投資新創時點也由第4年提前為第3年；預計修法後從過去每年平均申請2家、投資金額5億元，倍增至每年6家、30億元。

降低天使投資門檻 提高減除上限

針對個人投資高風險新創事業，投資額50%得自個人綜合所得額中減除的優惠政策，新規將投資新創設立年限由「未滿2年」鬆綁為「未滿5年」，但個人持股期間也從2年延長為3年，投資門檻由100萬元調降為50萬元，個人所得減限上限也從300萬提高至500萬元。

鄒宇新表示，投資新創設立年限由2年拉長為5年，已成立5年的新創公司成熟度提高、風險下降，預計能增進天使投資人意願。產發署也估計，新規上路後，帶動天使投資將從過去每年40家、6億元，倍增到每年104家、22億元。

設備抵減範疇新增「雙軸轉型」

針對產創10-1條的設備投資抵減項目，已由過去的智慧機械、5G、資安；新增數位化、低碳化投資；企業採購符合適用項目的軟硬體、技術或服務，可減除購買金額5%的營所稅；支出金額上限也從10億元提高至20億元。

鄒宇新以企業投資AI應用設備為例，若公司花300萬元購置感測器安裝、邊緣運算設備及AI模型開發，先依韌性特別預算申請一半的設備補助150萬元，再依產創10-1條申請減免營所稅5%、即7.5萬元，最終實際設備支出只142.5萬元。但藉AI提升產品精度30%，開始接車用、醫材等訂單，產品單價還能提高10%。

產發署預估，10-1條修正後，每年申請設備投抵金額分別是智慧機械1,135億元、5G系統89億元、資通投資87億元；人工智慧222億元、節能減碳196億元。共計每年申請投抵金額約1,729億元。

留意申請時間 錯過機會不再

鄒宇新提醒，企業若要依10-1條申請2025年投資抵減營所稅，今年元旦起至5月31日營所稅結算申報截止日前皆能申請。

23條之1有限合夥創投享穿透式課稅，若是2025年設立的有限合夥創投事業，要在今年2月底前發函經濟部產發署擇定適用。

23條之2的天使投資人租稅優惠，只要是設立未滿5年的新創公司，可隨時提出高風險創新事業申請。

