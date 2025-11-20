【一次看懂】長榮空服員猝逝案！勞動部調查結果曝 5大調查重點總整理
財經中心／李宜樺報導
長榮航空34歲孫姓空服員執勤返台後僅16天病逝，民航局初步調查報告出爐，揭露「急病通報失靈」、「落地協助不足」、「病假制度壓迫」等多項制度缺口，引發外界譁然。以下為本案五大重點逐點剖析。
一、【機上急病反應延誤 症狀惡化被忽視】
・去程即出現過敏、身體不適，僅被視為輕微症狀。
・返程航班中症狀急遽惡化，包括四肢浮腫、無力、冒冷汗。
・組員雖察覺異常，但未立即啟動醫療諮詢或 MedLink。
・事務長詢問身體狀況後並未採取強制處置，使黃金救援時間流失。
二、【落地後協助斷層 家屬質疑無人協助就醫】
・返台後需自行拖行李、搭車返家，無安排輪椅或救護車。
・組員間出現「要不要叫救護車但要先拿毛毯？」等混亂回應。
・家屬質疑：若當下即送醫，病況可能不至於失控。
・孫姓空服員於隔日自行就醫，已錯失救治時機。
三、【病假制度高壓文化 組員普遍不敢請假】
・長榮病假制度與獎勵積分掛勾，一請假即可能被扣分。
・扣分影響排班、休假、升遷，形成隱形壓力。
・多名組員受訪表示：「生病也不敢休」、「怕被貼標籤」。
・孫姓空服員更曾透露不敢請假，反映制度長期壓迫。
四、【急病通報機制不落實 MedLink 使用混亂】
・規範要求急病應即刻通報地面醫療，但執行率低落。
・多名組員反映未受完整訓練，不知何時應啟動 MedLink。
・本案未即時通報，造成機上無法獲得正式醫療判斷。
・民航局認定長榮需改善 SOP 與教育訓練。
註：MedLink為航空業的「機上遠距醫療系統」服務。
五、【主管機關追查中 是否屬職災仍待醫療鑑定】
・民航局啟動行政調查，要求長榮 2 個月內提出改善報告。
・桃園市府勞動局同步啟動職安程序。
・是否為工作相關疾病，仍需家屬提供完整醫療資料後比對研判。
・家屬盼釐清責任並保障後續補償權益。
本案從機上到落地到後續制度，共牽動多重缺口。民航局後續將進一步比對排班、勤務、醫療資料，以釐清是否為制度性疏漏造成悲劇發生。
