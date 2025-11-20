【一次看懂】長榮空服員猝逝案！勞動部調查結果曝 5大調查重點總整理

財經中心／李宜樺報導

長榮航空孫姓空服員返台後病況急速惡化，家屬質疑落地當下未獲即時協助，引發社會關注。（圖／記者吳泊萱攝影）

長榮航空34歲孫姓空服員執勤返台後僅16天病逝，民航局初步調查報告出爐，揭露「急病通報失靈」、「落地協助不足」、「病假制度壓迫」等多項制度缺口，引發外界譁然。以下為本案五大重點逐點剖析。

一、【機上急病反應延誤 症狀惡化被忽視】

・去程即出現過敏、身體不適，僅被視為輕微症狀。

・返程航班中症狀急遽惡化，包括四肢浮腫、無力、冒冷汗。

・組員雖察覺異常，但未立即啟動醫療諮詢或 MedLink。

・事務長詢問身體狀況後並未採取強制處置，使黃金救援時間流失。

二、【落地後協助斷層 家屬質疑無人協助就醫】

・返台後需自行拖行李、搭車返家，無安排輪椅或救護車。

・組員間出現「要不要叫救護車但要先拿毛毯？」等混亂回應。

・家屬質疑：若當下即送醫，病況可能不至於失控。

・孫姓空服員於隔日自行就醫，已錯失救治時機。

勞動部召開記者會說明長榮空服員病故調查結果，會中強調制度缺口將全面檢討。左至右勞動部職業安全衛生署署長林毓堂、勞動部政務次長李健鴻、勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅（圖／記者李宜樺攝影）

三、【病假制度高壓文化 組員普遍不敢請假】

・長榮病假制度與獎勵積分掛勾，一請假即可能被扣分。

・扣分影響排班、休假、升遷，形成隱形壓力。

・多名組員受訪表示：「生病也不敢休」、「怕被貼標籤」。

・孫姓空服員更曾透露不敢請假，反映制度長期壓迫。

四、【急病通報機制不落實 MedLink 使用混亂】

・規範要求急病應即刻通報地面醫療，但執行率低落。

・多名組員反映未受完整訓練，不知何時應啟動 MedLink。

・本案未即時通報，造成機上無法獲得正式醫療判斷。

・民航局認定長榮需改善 SOP 與教育訓練。

註：MedLink為航空業的「機上遠距醫療系統」服務。

勞動部長洪申翰上午說明長榮空服員病故事件相關調查進度，強調制度缺口將全面檢討。（圖／記者楊士誼攝影）

五、【主管機關追查中 是否屬職災仍待醫療鑑定】

・民航局啟動行政調查，要求長榮 2 個月內提出改善報告。

・桃園市府勞動局同步啟動職安程序。

・是否為工作相關疾病，仍需家屬提供完整醫療資料後比對研判。

・家屬盼釐清責任並保障後續補償權益。

本案從機上到落地到後續制度，共牽動多重缺口。民航局後續將進一步比對排班、勤務、醫療資料，以釐清是否為制度性疏漏造成悲劇發生。

