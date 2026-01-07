一次看／入住抽iPhone 17！全台161家星級旅館出爐 2家奪「卓越五星」

生活中心／記者李育道報導

交通部觀光署推動星級旅館評鑑制度，目前全台共有161家旅館取得星級標章。為鼓勵旅客選擇具品質保證之合法旅宿，觀光署首度發行「星享生活」星級旅館指南專刊，並自1月7日至6月30日推出抽獎活動，旅客入住星級旅館完成發票登錄，即有機會抽中iPhone 17等獎項。

觀光署表示，星級旅館評鑑共分為六個等級，包含一至五星等及「卓越五星等」。截至2024年底，全台共有161家星級旅館、合計2萬6741間客房，其中2家為卓越五星，分別為花蓮瑞穗天合國際觀光酒店與台北美福大飯店；五星級48家、四星級29家、三星級63家、二星級16家及一星級3家。

交通部觀光署7日攜手星級旅宿夥伴發布《星享生活》指南。（圖／記者李育道攝影）

觀光署今（7）日舉辦「收藏星級 閃耀旅途」星級旅館推廣記者會暨專刊發表活動。觀光署主秘方正光表示，住宿舒適度攸關旅程感受與旅行心情，因此觀光署攜手《ToGo泛遊情報》雜誌推出「星享生活」星級旅館指南專刊，內容不僅呈現旅宿資訊，更以具有溫度的文字結合地方文化與周邊景點，帶領旅人走入在地生活脈絡、加深對台灣的認識。

在評選制度上，方正光指出，星級評鑑涵蓋硬體設施、永續旅遊與環境友善作為，以及多元族群友善服務，包括穆斯林、樂齡、無障礙與身心障礙旅遊需求。星級制度並非旅館水準齊一，而是依據設施條件與服務對象，提供差異化服務，協助旅客做出清楚、可信賴的選擇。

從評鑑結構觀察，目前5星級旅館共48家，占星級旅館近三成，提供客房13,868間；卓越五星級僅2家，且皆屬觀光旅館。評鑑準則亦反映設備升級趨勢，3星級以上旅館須具備乾濕分離衛浴，4星級以上更將免治馬桶納入重要評分項目，卓越五星級客房內免治馬桶設置比例須達8成以上。

根據觀光署評鑑標準公告，旅館星級係依照「建築外觀與空間設計」、「整體環境及景觀」、「公共區域」及「停車設施」等項目進行評選，總配分為1000分。最終核給星級的得分級距為151 - 250分：核給 1星級（基本級），強調清潔衛生與基礎支援服務；251 - 350分：核給 2星級（經濟級），提供必要設施及 24 小時服務櫃檯；351 - 650分：核給 3星級（舒適級），要求具備商務中心、餐廳及乾濕分離衛浴；651 - 750分：核給 4星級（全備級），需具備高級餐廳、運動休憩設施與會議室；751 - 850分：核給 5星級（豪華級），主打精緻服務、Room Service 及食品安全管制系統；851分以上：核給卓越五星級（標竿級），整體設施須達超越五星級之水準。

旅遊作家溫士凱出席分享指出，對多數旅客而言，旅行的起點往往從入住開始，飯店也成為城市形象與旅遊體驗的第一扇門。他表示，如今旅宿資訊在網路上隨手可得，而這本指南著重於區域脈絡與旅宿細節描寫，能讓旅客對目的地有更清楚的理解與安心感。

旅遊作家溫士凱。（圖／記者李育道攝影）

旅居台灣16年的英籍KOL「英國奶奶」也分享個人住宿經驗，她表示，台灣旅館在乾淨程度、服務細節與安全感方面令人驚喜；對於首次來台的外籍旅人而言，星級旅館制度是一個清楚且可信任的標準，有助於快速建立對台灣旅遊環境的安心感。

為鼓勵旅客選擇星級旅館，觀光署同步推出「星級發票限定大獎」抽獎活動。自1月7日至6月30日止，入住星級旅館並完成發票登錄，即可參與抽獎，獎項包含Apple iPhone 17（512G）、iPad Air 11吋（Wi-Fi 128G）等，另有Apple Watch、拍立得相機等旅遊好物；未入住旅客亦可參與線上互動遊戲，亦有機會抽中指定獎項。

