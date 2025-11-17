一次看！陸日關係急遽惡化 賴清德、卓榮泰、鄭麗文、馬英九急喊話

要聞中心／綜合報導

陸日關係急遽惡化，北京採取一連串強硬措施，包括勸阻陸客勿赴日旅遊、發布留學警示，並於17日起在黃海展開3天實彈射擊，引發國際高度關注。賴清德總統17日受訪時呼籲中國要克制，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，並提醒台灣政治人物，特別是在野黨，應該尊重日本國內政治，不要負面解讀日本的政治工作。

賴清德總統17日上午出席國家檔案館開幕典禮。（圖／總統府提供）

日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時表示「台灣有事、日本有事」後，日陸關係急轉直下。賴清德出席國家檔案館開幕典禮受訪表示，中國近期對日本採取多項動作，已構成「複合式攻擊」，不僅升高中日緊張，更嚴重衝擊印太的和平穩定。他呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序的軌道上，這樣對區域的和平穩定、繁榮發展才有幫助，我們請中國三思。」

廣告 廣告

針對前總統馬英九批評高市言行「躁進」，賴清德回應指出，美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）已公開肯定高市早苗首相在國會的發言，認為有助於美日關係的增進，也有助於區域的和平穩定。賴清德進一步呼籲國內政治人物，尤其在野黨，應該要尊重日本國內政治，也應該要注意到區域的發展，不以負面解讀日本的政治工作。

行政院長卓榮泰與台日關係協會會長蘇嘉全17日出席「台日工程技術研討會」時，卓榮泰以日語向與會者親切問候，盛讚高市獲得日本人民極大支持，「我非常羨慕，我們會努力」，他感受到日本政府與人民不僅在產業經濟、文化旅遊上與台灣交流，更願意致力於印太和平的穩定。

卓榮泰院長17日出席「第35屆臺日工程技術研討會開幕典禮」。（圖／行政院）

蘇嘉全則譴責大陸軍機圍著台灣繞，常常試射飛彈，這種實彈射擊是恐嚇國際、日本及台灣的手段。他指出，日本各界對此已從緊張到習以為常，且對大陸的挑釁非常憤怒，陸方未必會在國際關係上得到好處。

在賴清德呼籲在野黨不要負面解讀日本政治工作後，國民黨主席鄭麗文17日下午發文表示，「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心，兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。

鄭麗文表示，她就任黨主席後，上星期陸續與美、日、德、英及新加坡等多國代表深入交流，不論是亞洲、歐洲或北美的朋友，各方針對台海局勢的看法都高度一致，那就是「台海要和平，不要戰爭」。她認為，只要兩岸能夠和解、和平，任何歧異都能透過和平方式妥善處理，自然就不會讓區域局勢升高、擴大，進而波及到周邊更多國家。

鄭麗文批評賴清德總統的回應無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。她指出，越是在敏感的時刻，領導人的每一句話都可能「一言興邦，一言喪邦」，在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應保持謹慎與克制，而非意識形態掛帥，利用國際緊張局勢服務自身的黨派利益，這種言行不僅無助於穩定區域情勢，反而可能將台海和區域推向更危險的局面。

鄭麗文重申，兩岸要和平，台灣才安全；台海安全，國際才能放心。唯有透過務實溝通、重建互信，才能讓台海真正遠離衝突，讓人民安居、讓區域安心。「台灣沒事，大家都沒事，這才是我們台灣需要努力的方向，也是國際都希望看到的。」

國民黨主席鄭麗文紀念孫中山誕辰。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

藍白黨主席11/19會面！鄭麗文領軍「最強陣容」曝光

賴清德聲援高市早苗！鄭麗文批「火上加油」：藉機進行政治操作

連AIT都感興趣！蕭旭岑爆：多國使節關注鄭麗文兩岸對話主張