一次買斷走入歷史 特斯拉FSD訂閱制上路、車主影響一次看

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在社群平台X上，宣布特斯拉旗下最核心的自動駕駛產品「全自動輔助駕駛（FSD）」將自2026年2月14日起，不再提供FSD的一次性買斷選項，屆時所有希望使用該功能的車主，都僅能透過「按月訂閱」的方式來獲取服務。

告別高昂買斷費 訂閱制大幅降低體驗門檻

這項政策的調整意味著特斯拉在軟體營利模式上的全面轉型；長期以來，FSD的高昂售價一直是許多車主猶豫的主因。以目前美國市場為例，FSD的買斷價格高達8,000美元（約新台幣26萬元），而訂閱費用則為每月99美元，對於許多消費者而言，一次性拿出一筆鉅款購買軟體，且該軟體授權通常是「跟車不跟人」（換車需重買），這讓買斷制的吸引力逐漸降低；改為全訂閱制後，雖然長期持有的總成本可能會增加，但對於新車主或二手車買家來說，進入門檻將大幅降低，使用彈性大增。

廣告 廣告

特斯拉FSD的高昂售價一直是許多車主猶豫的主因。（圖／Newspie新聞派）

瞄準穩定現金流 特斯拉加速轉型SaaS軟體公司

從商業角度分析，這一步棋顯示特斯拉正加速向「軟體即服務（SaaS）」的公司邁進；相較於一次性認列的硬體或軟體銷售收入，訂閱制能為特斯拉帶來更穩定、可預測的持續性現金流（Recurring Revenue）。

此外，隨著特斯拉自駕技術的成熟以及未來Robotaxi車隊的佈局，訂閱模式也較能配合軟體快速迭代更新的特性，讓車主持續付費以獲得最新的功能升級，擺脫過去軟體賣出後就難以持續變現的困境。

最後「上車」機會 台灣市場動態備受關注

值得注意的是，馬斯克選在2026年2月14日情人節作為分水嶺，雖然帶有些許話題性，但也留給了現有潛在買家最後的「上車機會」；目前尚不清楚既有已買斷FSD的車主權益是否會變動，或是未來換車時是否有配套方案，但可以確定的是，對於習慣「一次付清、終身享用」的傳統購車族群來說，汽車功能的訂閱化已是不可逆的趨勢。

這項政策預計將優先在北美市場實施，台灣及其他市場是否同步跟進，仍待官方進一步公告；不過，台灣還不支援FSD全自動駕駛，值不值得現在入手？也是值得探討的議題。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）