一次賞花，相鄰兩處風情 三層崎「台版富良野花海」VS「嗄嘮別公園」三種春櫻！
一次賞花，相鄰兩處風情，圖為被譽為「台灣富良野」的三層崎公園
【旅遊經 洪書瑱報導】
被譽為「臺版富良野」的三層崎花海，將於2月11日（星期三）在北投社三層崎公園正式登場，展期直至 3月15 日（星期日）。由於當地的地形，讓這裡的花海別具一格，是許多人賞花人的口袋名單，每年展期期間綻放絢麗的浪花，讓民眾無需遠遊，即可在城市近郊感受遼闊而純粹的美景。今年花季以「花願同行」為主題，將賞花體驗轉化為結合散步、感受與祈願的行程。而且今年遊客除了至三層崎公園欣賞如彩虹般的花海外，還可至嗄嘮別公園，透過 S 型花路引導動線，串接花海景觀與櫻花步道，邀請民眾走進北投，感受專屬於這座城市的季節風景。
三層崎公園與嗄嘮別公園皆坐落於北投大屯山系之下，各自展現不同景觀特色。「三層崎公園」以層疊起伏的地形結合壯麗花海，運用 GPS 定位放樣技術，將象徵守護的大冠鷲意象融入花景設計，搭配薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠與銀葉菊等16萬盆花卉交織出色彩繽紛的圖騰景觀。
嗄嘮別公園以櫻花植栽為主要景觀，圖為公園櫻花景觀AI示意圖
而相鄰的「嗄嘮別公園」，這座公園的名字相當特殊，讓人聯想到原住民語，事實也的確如此，「嗄嘮別」源自平埔族凱達格蘭族的聚落名稱，北投一帶為凱達格蘭族活動與居住範圍，其中即有所謂的「嗄嘮別社」，該名稱被沿用作為地方地名，並保留於嗄嘮別公園，以紀念在地原住民族歷史。而現今則結合櫻花景觀與遼闊視野，園內植栽山櫻、吉野櫻等約 60 株櫻花，並可遠眺八里觀音山、淡水河及台北盆地，呈現北投由近而遠展開的春日樣貌。
※.嗄嘮別公園種植三種櫻花：(天氣穩定時預估)
(1)山櫻花：花期1月15日至1月31日
(2)重瓣山櫻花：花期2月15日至2月28日
(3)吉野櫻：花期3月1日至3月15日
建議民眾於花季期間沿著花路行走於三層崎公園與嗄嘮別公園之間，在花海與櫻花景觀交錯的風景中調整步調，於城市與自然交會的空間裡，感受北投在花季時節所呈現的生活節奏與季節氛圍。
今年花季不僅著重園區內的賞花景觀，也透過整體動線規劃，延伸賞花行程的移動體驗。民眾可騎乘 YouBike，自三層崎公園前往嗄嘮別公園，約 6 分鐘即可抵達，輕鬆串聯兩處賞花場域。花季期間亦同步聯名北投地區 25 間特約店家，涵蓋餐飲、伴手禮與休憩據點，讓行程結合用餐與停留安排，使體驗從園區延伸至整個北投，呈現行走中的城市花季風景。民眾可依自身行程彈性規劃半日或一日的賞花路線，結合園區漫步、北投順遊，完成一趟節奏輕鬆的春季行程。相關2026三層崎花海–花願同行活動資訊，可至「花IN台北」官網的三層崎花海頁面，或隨時關注公園處「公園新花漾」FB粉絲專頁專頁查詢。
※.三層崎花海 花願同行海報──
以上圖片：臺北市政府工務局公園處提供
其他人也在看
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 120
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 52
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 13
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 310
日本掀私有化浪潮！「撒隆巴斯」百年藥廠擬下市 收購案估值破9百億
據外國媒體今天（1/6）報導，日本越來越多企業決定私有化，以躲避監管與投資人的壓力，最新消息指出，以「撒隆巴斯痠痛貼布」聞名的日本百年藥廠久光製藥，其執行長中冨一榮擬買下所有股份，交易估值破9百億元台幣。太報 ・ 2 小時前 ・ 7
才衰背5百萬債務！王俐人爆離婚小7歲尪發聲了 32字鬆口婚姻現況
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，如今被爆早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」對此王俐人也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
1貴族蔬菜罕見變平民價！菜販喊：現在吃真的賺到
生活中心／杜子心報導近期被稱為「貴族蔬菜」的青花菜，價格出現罕見下探，不少市場攤位一斤僅約50元，一顆不到30元，南部產地甚至傳出「50元買4顆」的低價，讓消費者直呼不可思議。外界一度將價格下跌歸因於補助政策或進口影響，農業部澄清，目前進口成本仍高於國產，價格波動主因是氣候條件導致產期集中。對此，資深菜販廖炯程也出面說明，強調這波跌價其實是多重因素疊加的結果。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 3
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 123
焦凡凡飛福岡度假！美照連發孕肚藏不住...超甜告白「有一個最貼身的小夥伴」
焦凡凡與婁峻碩結婚1年多，去年9月公開懷孕喜訊，也透露肚中寶寶的性別是男生。她在懷孕前就接下屏東跨年的主持工作，老公婁峻碩也愛相隨前往屏東跨年，全程陪伴在側。近日她飛往日本福岡度假，分享一系列美照，可以看到即使穿著厚外套，孕肚仍相當明顯。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 4
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 375
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 124
柯文哲護黃國昌開嗆民進黨 陳揮文怒批：你在幹甚麼啦
前民眾黨主席柯文哲4日將炮火對準民進黨，他稱，不曉得民進黨政府是誰在操盤，自己被關了一年可一笑置之，但「如果你們再搞黃國昌我一定焦土政策」。對此，媒體人陳揮文今（5）日批，柯的說法矛盾沒邏輯，難道黃的狗仔案不用調查？「你在幹甚麼啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 198
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 23
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 145
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 176