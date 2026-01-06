一次賞花，相鄰兩處風情 三層崎「台版富良野花海」VS「嗄嘮別公園」三種春櫻！



一次賞花，相鄰兩處風情，圖為被譽為「台灣富良野」的三層崎公園

【旅遊經 洪書瑱報導】

被譽為「臺版富良野」的三層崎花海，將於2月11日（星期三）在北投社三層崎公園正式登場，展期直至 3月15 日（星期日）。由於當地的地形，讓這裡的花海別具一格，是許多人賞花人的口袋名單，每年展期期間綻放絢麗的浪花，讓民眾無需遠遊，即可在城市近郊感受遼闊而純粹的美景。今年花季以「花願同行」為主題，將賞花體驗轉化為結合散步、感受與祈願的行程。而且今年遊客除了至三層崎公園欣賞如彩虹般的花海外，還可至嗄嘮別公園，透過 S 型花路引導動線，串接花海景觀與櫻花步道，邀請民眾走進北投，感受專屬於這座城市的季節風景。

三層崎公園與嗄嘮別公園皆坐落於北投大屯山系之下，各自展現不同景觀特色。「三層崎公園」以層疊起伏的地形結合壯麗花海，運用 GPS 定位放樣技術，將象徵守護的大冠鷲意象融入花景設計，搭配薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠與銀葉菊等16萬盆花卉交織出色彩繽紛的圖騰景觀。









嗄嘮別公園以櫻花植栽為主要景觀，圖為公園櫻花景觀AI示意圖



而相鄰的「嗄嘮別公園」，這座公園的名字相當特殊，讓人聯想到原住民語，事實也的確如此，「嗄嘮別」源自平埔族凱達格蘭族的聚落名稱，北投一帶為凱達格蘭族活動與居住範圍，其中即有所謂的「嗄嘮別社」，該名稱被沿用作為地方地名，並保留於嗄嘮別公園，以紀念在地原住民族歷史。而現今則結合櫻花景觀與遼闊視野，園內植栽山櫻、吉野櫻等約 60 株櫻花，並可遠眺八里觀音山、淡水河及台北盆地，呈現北投由近而遠展開的春日樣貌。

※.嗄嘮別公園種植三種櫻花：(天氣穩定時預估)

(1)山櫻花：花期1月15日至1月31日

(2)重瓣山櫻花：花期2月15日至2月28日

(3)吉野櫻：花期3月1日至3月15日

建議民眾於花季期間沿著花路行走於三層崎公園與嗄嘮別公園之間，在花海與櫻花景觀交錯的風景中調整步調，於城市與自然交會的空間裡，感受北投在花季時節所呈現的生活節奏與季節氛圍。

今年花季不僅著重園區內的賞花景觀，也透過整體動線規劃，延伸賞花行程的移動體驗。民眾可騎乘 YouBike，自三層崎公園前往嗄嘮別公園，約 6 分鐘即可抵達，輕鬆串聯兩處賞花場域。花季期間亦同步聯名北投地區 25 間特約店家，涵蓋餐飲、伴手禮與休憩據點，讓行程結合用餐與停留安排，使體驗從園區延伸至整個北投，呈現行走中的城市花季風景。民眾可依自身行程彈性規劃半日或一日的賞花路線，結合園區漫步、北投順遊，完成一趟節奏輕鬆的春季行程。相關2026三層崎花海–花願同行活動資訊，可至「花IN台北」官網的三層崎花海頁面，或隨時關注公園處「公園新花漾」FB粉絲專頁專頁查詢。





※.三層崎花海 花願同行海報──



以上圖片：臺北市政府工務局公園處提供



