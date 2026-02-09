一次路怒激發創業！兄弟檔推「沙發App」坦住負能量，讓跨足冥想、媒合諮商如試健身器材、找教練般簡單
2026年的一開始，《數位時代》採訪了9位專注內心所求的「降噪者」，他們先自癒而癒人，將自己的喜歡和擅長「產品化」，化困境為商機，在這個AI焦慮、雜訊爆炸的世界，注入平靜的力量。
「閉上眼、深呼吸，想像你站在銀河的月台，涼風從耳邊吹過，抬頭看，是滿天星光……。」低沉的嗓音、緩慢的節奏，在耳邊形塑出一個幻想世界，幾分鐘後感覺心跳慢了下來。
這是「沙發心理（couchspace）」App的正念冥想引導功能，沙發心理的創辦人是一對兄弟檔，哥哥張祖榮（下稱Daniel）與弟弟張祖勳（下稱Frank），試圖在每個人的手機裡安放一張「虛擬沙發」，主打正念冥想和心理諮詢2大服務，App上線3年，已吸引2萬多人下載、2度獲得Apple編輯推薦，更發展出企業合作商機，2025年底剛結束的種子輪募資，金額超過千萬元。
辦公室隱身在台北捷運辛亥站社區裡，群山環繞，全公司包含兄弟倆僅5人，偶爾會到樓下籃球場，坐上軟墊一起冥想。這場創業的起點，其實並非誕生在如此詩意的環境，而是新店車陣中。
一次路怒驚覺商機，開發情緒樹洞App
10多年前剛回國的Daniel，面對環境轉換的壓力，在某天塞車途中，竟意外萌生想撞車的念頭。「我想起國外流行的正念冥想，趕快找音檔來聽聽看，沒想到在5分鐘內就冷靜下來。」
2019年，Daniel和主修心理系的弟弟觀察到，在海外市場，正念冥想已是成熟產業，但台灣相關資源匱乏，若想尋求療癒，往往只能聽中國音檔或生澀的英文導引，他們看好台灣市場處於心理健康走向「日常保養」的階段，潛在商機大，兩兄弟放下既有工作，花了約1年研發，App正式上架。
「沙發心理」的命名，取自沙發讓人卸下心防、安全放鬆的意象，目標是提供門檻極低的心理健康服務 。以正念冥想引導為例，「叫腦裡的猴子完全不動是不可能的，但可以訓練牠：數1到10專注當下，自然而然就靜下來了。」Frank笑著形容。
App的放鬆專區中包含了上百首的引導式冥想、白噪音、睡前故事與瑜伽課程音檔，內容有近半由團隊發想腳本和錄製，另一半則與其他聲優、網紅合作。為了追求極致聽感，錄製5分鐘的音檔須耗1小時，連細微的口水音、嘆氣都要控制。
冥想引導之餘，App也提供心理協助，快速媒合專業人士的資源。Daniel比喻，「冥想引導就像去健身房練器材，練完若想更進步，可以到諮詢專區去找屬於你的心理教練。」合作對象涵蓋專業心理諮商所、診所及多名個人執業的心理師等。他們將服務定義為「諮詢」，是用戶接觸心理健康資源的敲門磚，提供線上10到20分鐘的初步談話，或50到60分鐘正式諮詢。
除了一般的會員訂閱和諮商合作費用外，近年也發展出對企業的商業模式，成為主要獲利來源，包含全體員工進階訂閱方案、客製化錄製音檔、實體冥想課程或講座等。從去年至今，已合作過上百場活動，以及多家公司的客製化音檔錄製，如與國泰人壽合作，在對方的App上架5首為客戶客製化的冥想音檔，創下高達百萬次的收聽紀錄。
「許多企業也提出實體頌缽、冥想等課程需求，我們就會去媒合老師，慢慢打進企業圈。」Frank指出，台灣法律規定，超過百人的公司須設有員工心理協助方案，但員工往往不敢在公司尋求心理資源，使用率僅1至3％，沙發心理正好成為企業新寵，目前平均每周會接到1到2通企業來電洽詢，「畢竟在台灣做這種服務的不多。」Daniel分享。
2人觀察到，近年App用戶除了正處低潮的人們，也不乏創業家、CEO等，高壓職場加上資訊爆炸，應是需求攀升主因。他們也期待透過這張虛擬沙發，讓更多人坐下來感受當下，學會與情緒共存。
張氏兄弟3步緩解AI時代焦慮
覺察身體的求救訊號，尋求心理健康資源協助
建立冥想習慣，放緩呼吸、專注當下
釐清自我定位與價值，將精力鑽研在不易被取代的強項上
張祖勳 Frank（弟）、張祖榮 Daniel（兄）
現職：沙發心理共同創辦人
經歷：兩兄弟原先都在國外讀書，返台各自就業，後因發現療癒商機創業，2023年打造台灣罕有的心理App服務，至今累積數萬名用戶，種子輪募資獲超過千萬元
責任編輯：謝宗穎
