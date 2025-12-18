一次迎兩寶！謝京穎、張書偉結婚滿2週年宣布雙胞胎喜訊

（記者石耀宇／綜合報導）八點檔女星謝京穎2023年底與Energy成員張書偉登記結婚，今（18日）迎來結婚兩週年，她也在社群上驚喜宣布「一次多了兩個新成員」，正式對外公布已懷上雙胞胎，甜喊這是「年末最甜蜜的聖誕禮物」。

圖／八點檔女星謝京穎2023年底與Energy成員張書偉登記結婚。（翻攝 IG）

謝京穎在貼文中寫下「2025.12.18結婚兩週年」，透露夫妻倆在這天升格準爸媽的喜悅。她感性表示，雙胞胎寶寶的到來，讓她和張書偉覺得是上天特別的恩賜：「謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運，給了我們強大的力量和滿滿的幸福。」

廣告 廣告

圖／兩人在社群上驚喜宣布「一次多了兩個新成員」，正式對外公布已懷上雙胞胎。（翻攝 IG）

她也分享心境轉變，認為兩個小生命讓未來變得更有方向與期待，「相信有你們陪伴的未來，我們會變得更美好也充滿希望」，字句之間充滿初為人母的激動與感謝。

謝京穎在文末與粉絲相約「明年春暖後見面吧」，間接透露預產期落在明年春天，並以「#一次兩個雙馬寶」俏皮標記，預告這對雙胞胎將是馬年寶寶。她也寫下「歡迎光臨《張宅》我們的寶貝們」，宣告未來一家四口的熱鬧新生活即將展開，讓粉絲與粉絲團紛紛湧入留言送上祝福。

更多引新聞報導

羽田機場鬧劇丟臉到國際！中國女子失控辱罵台客畫面瘋傳

想快還是想深？Google「Gemini 3」新增三種AI應答模式

