一次開箱三軍桌曆 陸軍藏「拒共軍決心」彩蛋 空軍納已除役F-5英姿

TVBS搶先開箱三軍明年的桌曆，都藏了超大彩蛋！陸軍在戰車旁的「禁止進入」標誌中，低調融入「中共東部戰區」徽章，展現強烈拒敵決心；空軍也特別收錄已除役的F-5戰機最後英姿，海軍也更新了「四大任務」內容，強調應對共軍灰色地帶襲擾。國安局也同步釋出圖表，強調美軍與盟友正透過新型飛彈系統，強化第一島鏈封鎖網，嚴防共軍。

TVBS一次開箱國軍三軍2026年桌曆。（圖／TVBS）

歲末年終，國軍各軍種陸續推出新年桌曆，今年設計更藏有不少巧思。以陸軍桌曆為例，雲豹甲車底下的倒影，特別修圖呈現老百姓在樹下喝茶的畫面，象徵國軍守護百姓日常生活；而最大彩蛋則在十月份頁面，戰車後方的「禁止進入」道路標誌，低調融入了中共東部戰區的徽章意象，以此傳遞國軍強烈的「拒敵決心」。

陸軍桌曆暗藏彩蛋，交通標誌融入共軍徽章象徵拒敵決心。（圖／陸軍桌曆）

空軍桌曆則主打實地拍攝，展現各型戰機在台灣各地標捍衛領空的畫面。其中特別收錄了今年七月已除役的F-5F和RF-5E戰機最後一次衝場英姿，讓航迷能透過桌曆珍藏回憶。

空軍桌曆收錄F-5戰機除役前最後衝場英姿，極具收藏價值。（圖／空軍桌曆）

海軍部分也納入各型軍艦，最搶眼的是五月份介紹的無人機，其中國造「巡飛彈」預計年底前全數交付。此外，海軍也更新了「四大任務」頁面，不僅增加強調「應對中共灰色地帶襲擾」，並將舊版的「區域集體軍事防衛」，調整為「鏈結整體印太軍事地緣戰略」。

海軍明年桌曆展現無人機英姿，國造巡飛彈無人機（中）很搶眼。（圖／TVBS）

淡江大學戰略所副教授林穎佑說：「可能是一些硬邦邦的文宣品，加入一些小巧的巧思的話，或許不只是能夠做到，我們反認知戰的作用，更能夠去鏈接國際。」

國防部發言人社群平台21日也加碼釋出150本三軍桌曆，民眾可透過社群留言抽獎。（圖／TVBS）

想收藏這些限量桌曆的民眾需注意，三軍桌曆皆採「只抽獎、不販售」模式。陸軍登記已截止，空軍活動至12月22日，海軍則待公布；國防部發言人臉書與IG也將從21日起加碼釋出150本，民眾留言許下新年心願並分享即可參加抽獎。

國安局指出，美軍「堤豐」飛彈系統已機動部署至第一島鏈。（圖／ 國安局）

除了軟性文宣，在硬實力部分，國安局週三將赴立法院報告，並釋出最新圖表，揭露美軍與盟友在第一島鏈的強化部署。報告指出，美軍今年8月演習時，首度將「堤豐」中程飛彈系統機動部署至日本山口縣與菲律賓三描禮士省；此外，「NMESIS」海軍陸戰隊遠征艦絕飛彈系統也進駐日菲各島嶼，搭配日本的「島嶼防衛」滑翔彈與菲律賓部署的「布拉莫斯」反艦飛彈，顯示盟友對第一島鏈重要海域的封控能力大幅提升。

淡江大學戰略所副教授林穎佑說：「這張圖也代表了如果在戰時，或必要的時候，美國以及其他的盟邦，可以封鎖第一島鏈，讓它的海軍無法進入西太平洋。」

