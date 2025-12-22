一次關2間店！平價牛排館確定結束營業

連鎖牛排餐廳「牛室炙燒牛排」。（圖／翻攝自牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE臉書）





連鎖牛排餐廳「牛室炙燒牛排」宣布，位於新北市的林口長庚店與板橋府中店，於21日結束營業。消息一出，引發不少消費者不捨與討論。業者也同步推出倒數優惠，回饋支持多年的顧客。

牛室炙燒牛排2018年自台中起家，以平價牛排搭配豐富自助吧為主打，累積不少忠實客群。此次結束營業的林口長庚店與板橋府中店，在Google Map分別累積約4700則與6800則評論，平均評分皆為4.3顆星。

業者表示，兩家分店結束營業前，推出多項倒數優惠方案，包括牛室經典豬排原價418元，特價359元；特製牛排由428元降至399元；特製嫩肩從488元調降為439元；純愛自助吧則由388元特價349元，吸引不少顧客把握最後機會前往消費。

牛室炙燒牛排主打近20種肉品選擇，包括美國頂級肋眼牛排、美國特級牛小排等，並提供沙拉、港式點心、炸物、披薩與飲料等無限自助吧。品牌過去也曾因YouTuber Joeman在影片中介紹，而受到關注，其中林口長庚店更成為拍攝地點之一。

分店熄燈消息曝光後，不少網友在社群平台留言表達惋惜，有人直呼「板橋店要收真的很意外」、「太突然了，還來不及再吃一次」，也有附近居民分享，隨著周邊同類型餐廳增加，競爭加劇，生意逐漸受到影響。

