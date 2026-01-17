一次2個「北漂最美主持人」 李明璇攜妹「四面佛」模式市場拜票不漏接

參選年底台北市松山信義區市議員的「北漂最美主持人」、國民黨前發言人李明璇，傍晚帶著也有著亮眼外貌的妹妹李玟蓁掃街拜票，展現「四面佛」模式另類拜票絕技。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

參選年底台北市松山信義區市議員的「北漂最美主持人」、國民黨前發言人李明璇，傍晚帶著也有著亮眼外貌的妹妹李玟蓁掃街拜票。因兩人五官神似，背對背並肩發文宣品時宛如「四面佛」，同時兼顧前後人流，成另類拜票絕技。

對此，李明璇解釋，「沒有故意要找分身」，自己與妹妹也不覺得彼此長得很像，只是好像很多人覺得長得像，有幾次妹妹幫忙站路口，就很多人以為妹妹就是「李明璇本人」，既然有這樣的美麗誤會好像也還不錯，那就這樣唄。

李明璇開玩笑說，因為與妹妹的聲音差別更大，只要妹妹不開口說話，就算真的要巧扮分身，應該也不會被發現。

李明璇表示，今天上午民眾黨台北市議員參選人許甫找民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪陪同掃街，說陳是「最強母親」，那自己就是有「最強姊妹花」。

而據了解，李明璇明天（18日）下午4時30分，還會再由妹妹李玟蓁陪同，連續第二天在「永春/虎林市場」掃街拜票。

媒體政治時代來臨，美女刺客是每次選舉永遠的話題。而今年直轄市議員中，有「北漂最美主持人」稱號的李明璇，無疑是備受關注「新人」之一，不僅媒體關注度高，連跑基層時主動握手、打招呼民眾都比一般素人多一些。

更猛的是，李明璇去年底起還不時拉著與小自己6歲、五官神似的妹妹李玟蓁一起掃街、站路口、投信箱，一次「兩個李明璇」視覺衝擊加倍，成另類選戰亮點。今天傍晚「最強姊妹花」於虎林市場再合體拜票，再聚焦目光。

傍晚在虎林市場掃街、發特製環保袋文宣品過程，李玟蓁多數時間低調扮演幫忙看前顧後的助理，除了幫李明璇遞文宣品、側拍、錄影外，還會提醒李明璇後方有漏掉或打招呼的支持者。

只不過週六傍晚，虎林市場人潮眾多，不少路口節點，人群一交會，李明璇根本無暇兼顧，發環保袋文宣品時難免會顧此失彼，此時李玟蓁就會巧扮李明璇分身，與李明選背對背並肩宛如「四面佛」，無死角「補獲」市場人流。

有趣的是，過程中不少民眾真誤以為李玟蓁是李明璇，想要攀談、合照、陳情，李明璇才會趕快高喊「本人在這邊喔」，確定一下本尊。

但雖一路巧扮分身，掃街結束李玟蓁卻趕緊戴上口罩。李明璇解釋，自己是E（個性外向）人，但妹妹李玟蓁卻是I（個性內向）人，所以傍晚走了這一小時，李玟蓁就抱怨社交能量已經用盡了，開玩笑稱要休息一整年。

至於找李玟蓁幫忙助選，李明璇表示，主要是自己年輕、體力好，常被說有用不完的電，而年輕人就要展現年輕人的活力，若團隊也都很年輕的話，跟自己形象會更符合，像今天舉牌的助理，也是目前僅22歲的大四學生。

