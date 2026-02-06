欣中公司春節送暖 中彰榮家溫情滿懷

▲欣中公司春節送暖，中彰榮家呂德義家主任(右4)回贈欣中公司王紹華總經理(右3)伴手禮。（圖／中彰榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節將屆，為傳遞年節祝福與社會關懷，欣中天然氣公司由王紹華總經理率領團隊，蒞臨中彰榮家進行春節慰問，代表公司捐贈春節慰問金及禮券，向榮家住民長輩表達誠摯關懷與祝福。捐贈儀式於榮家最具代表性的「中正堂」溫馨舉行，由長輩代表接受致贈，現場洋陪同之長輩手持紅色春聯一起合影，更顯濃濃年節氣息。

王紹華總經理並親切與在場長輩逐一握手寒暄、話家常，關心長輩的生活起居與健康狀況，細心傾聽長輩分享在榮家的生活點滴，互動溫馨自然，充分展現對長者的關懷，讓現場充滿溫暖感動的氛圍。

擔任受贈代表的江中田伯伯感性表示，獲知王總經理甫於去年年底到任，即風塵僕僕的安排前來中彰榮家關懷住民，讓身為退伍老兵的一份子的他長輩們深受感動。尤其在歲末之際，仍特地前來探視、與長輩話家常，令人倍感溫暖，也由衷感謝欣中天然氣公司對榮家長輩的重視與照顧。

王紹華總經理表示，春節是國人最重視的傳統節慶之一，象徵新的一年開始，也是家人團聚的重要時刻。值此春節前夕，欣中天然氣公司秉持感恩的心，特別前來榮家關懷曾為國家奉獻一生的榮民長輩，並致上崇高敬意，感謝長輩們為國家社會奠定安定與繁榮的基礎，並提前祝賀長輩們新春快樂、平安健康。

中彰榮家主任呂德義表示，欣中天然氣公司長期熱心公益，持續投入榮家關懷服務，並適時提供多項資源與協助，提升長輩照顧品質，讓住民感受到貼心與尊重。特別感謝欣中天然氣公司於春節前夕蒞臨慰問，讓榮家長輩深刻感受到來自社會各界的溫馨支持與關懷。