欣中天然氣公司慰問中彰榮家住民長輩 祝福端午安康

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端午佳節將至，為讓榮家住民長輩感受節慶溫馨與社會關懷，欣中天然氣公司總經理王紹華冒著豪大雨，率領公司同仁抵達八卦山上的中彰榮譽國民之家，代表公司捐贈端節慰問金及禮券，以實際行動關懷榮民長輩，並提前獻上端午佳節祝福。

捐贈儀式於榮家指標建築「中正堂」前舉行，由中彰榮家主任呂德義代表受贈，同仁們熱情參與，雙方親切互動、閒話家常，現場洋溢著溫馨歡樂的節慶氣氛。

王紹華總經理表示，端午節是國人重要的傳統節慶，欣中天然氣公司秉持回饋社會的精神，特別在端節前夕前來關懷榮家長輩，向曾為國家奉獻青春歲月的榮民前輩表達敬意與感謝。他表示，看到榮家工作團隊以專業與愛心照顧長輩，讓住民享有優質的頤養環境，深感肯定與欣慰，也祝福所有長輩身體健康、平安快樂，在榮家度過幸福充實的每一天。

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中彰榮家主任呂德義今（十一）日表示，欣中天然氣公司長期關懷榮民（眷）及榮家住民長輩，尤其每逢重要節慶都以實際行動提供支持與協助，充分展現企業善盡社會責任的精神。此次捐贈不僅挹注榮家照顧資源，更讓長輩感受到來自社會各界的溫暖與祝福。

呂德義主任指出，長輩最珍惜的不只是物質上的協助，更是社會大眾的關心與陪伴。感謝欣中天然氣公司王總經理率領團隊親自到訪，讓住民長輩在端午節前夕感受到濃濃的人情溫暖。未來榮家將持續結合社會各界愛心資源，共同打造友善、溫馨的頤養環境，提供更完善的照顧服務，讓住民長輩在充滿關懷與尊重的環境中安享幸福晚年。



圖說：。（記者方一成攝）