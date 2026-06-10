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▲欣中天然氣端節獻愛心，關懷彰化榮家長輩 。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在端午佳節即將來臨之際，為關懷榮民長輩生活並傳遞社會溫暖，欣中天然氣股份有限公司王紹華總經理於今(10)日率領公司主管團隊蒞臨彰化榮譽國民之家，致贈端午節慰問金，以實際行動表達對榮民前輩長年保家衛國奉獻精神的敬意與關懷。彰化榮家蘇再勝家主任率領一級主管及住民代表熱情歡迎，現場洋溢溫馨感人的節慶氛圍。

活動中，王總經理親自將慰問金致贈彰化榮家，並與榮民長輩親切互動，關心住民生活起居及健康狀況。長輩們對於欣中天然氣公司長期關懷榮民的善舉深表感謝，也感受到來自社會各界的溫暖與支持。許多長輩表示，在端午節前收到企業的關懷與祝福，內心倍感溫馨，充分體會社會各界對榮民的重視與敬愛。

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彰化榮家家主任蘇再勝表示，欣中天然氣公司長期熱心公益，積極參與社會關懷活動，此次於端午佳節前蒞家慰問並捐贈慰問金，不僅帶來實質協助，更為榮民長輩注入精神上的支持與鼓勵。榮民前輩歷經戰亂歲月，為國家建設與社會發展奠定穩固基礎，值得社會各界持續關懷與尊敬。感謝欣中天然氣公司王總經理及全體同仁以實際行動展現企業社會責任，讓榮家住民深刻感受到社會溫情。

蘇再勝進一步表示，彰化榮家秉持「老有所養、老有所依、老有所樂、老有所終」的服務理念，致力營造安全、舒適及有尊嚴的頤養環境，除提供完善生活照顧與醫療保健服務外，也積極連結社會資源，引進各界愛心力量，共同照顧榮民長輩。透過企業、民間團體及社會大眾的參與，讓榮民長輩獲得更多關懷與陪伴，提升生活品質與幸福感。