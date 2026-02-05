欣中天然氣贈彰化榮家春節慰問金 關懷榮民長輩傳遞溫暖祝福

▲欣中天然氣公司致贈彰化榮家春節慰問金，關懷榮民長輩傳遞溫暖祝福。

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節將至，為表達對榮民長輩的關懷與敬意，欣中天然氣股份有限公司王紹華總經理特別於今（5）日帶領公司等一行人來到彰化榮家，致贈春節慰問金，提前向住民長輩賀歲，祝福大家新春愉快、平安健康，現場洋溢溫馨感人的節慶氛圍。

活動當日由彰化榮家家主任蘇再勝率領同仁熱情接待，並陪同欣中王總經理逐一向長輩們致意寒暄。王總經理親切詢問長輩們的生活起居與健康狀況，並送上誠摯的新年祝福，祝願長輩們在新的一年身體安康、心情愉快。許多長輩臉上露出燦爛笑容，對於企業在春節前夕專程前來慰問，感到相當感動與欣喜。

欣中王總經理指出，春節是家人團聚的重要節日，對於居住在榮家的長輩而言，更需要社會多一份陪伴與關心。公司未來將持續關注地方需求，結合企業資源推動各項公益活動，善盡企業社會責任，期盼透過拋磚引玉的方式，號召更多企業與民眾一同投入關懷行列，讓社會充滿正向能量。

此次春節慰問活動在溫馨歡樂的氣氛中圓滿完成，不僅拉近企業與榮家之間的距離，也讓長輩們在寒冬中感受到滿滿暖意。彰化榮家家主任蘇再勝表示，未來將持續與社會各界攜手合作，共同營造安全、友善、有溫度的安養環境，讓每一位榮民長輩都能安享尊嚴且幸福的晚年生活。