欣亞數位快閃巴哈站聚！必買10元水冷限50組
[NOWnews今日新聞] 巴哈站聚12月27日登場，打算逛個夠、買到爽的消費者，欣亞數位這攤可以先列入「必看名單」。不是因為品項多，而是今（2025）年的排隊商品從銅板價撿好物，到一次到位的大件硬體，全都擺上桌！
在本次巴哈站聚中，欣亞數位攜手EPONTEC、AMD、MSI、XPG 威剛、AOC、i.shock、Phanteks 追風者、Thermaltake 曜越、MONTECH 君主、FSP 全漢、darkFlash 大飛、ASRock 華擎、SAMA 先馬、Antec 安鈦克、Super Flower 振華、CORSAIR 海盜船、CHERRY、Cooler Master、AULA 狼蛛、AGI、LENOVO、ASUS、PNY 等超過 20 家品牌共同響應。
這次活動規劃的排隊商品規模堪稱歷年少見，超過70項品項橫跨零組件、顯示器、筆電、掌機與電競周邊，「從10元到萬元」的完整搶購光譜。
10元、50元一路到顯卡 排隊區快閃開戰
近來引起玩家熱烈討論的欣亞10元水冷，正式解禁曝光啦！這顆市價3000元以上的十銓 T-FORCE SIREN GD360E ARGB （白）水冷散熱器只要10元價（限量50 組），想要感受1折以下的極致爽感，排隊恐怕是唯一選擇了！
而除了銅板價必搶，SSD 跟顯卡這種「回家立刻有感」的東西，今年沒有缺席。MSI SPATIUM M480 PRO 1TB 這顆 PCIe Gen4 SSD，平常你看到都是5000多元起跳，站聚現場直接給一個讓人會回頭確認標價的數字；PNY 的 RTX 5080、RTX 5070 Ti 也不是展示品而已，2款三風扇顯卡同步釋出站聚價格，吸引力不言而喻。
顯示器同樣是本次排隊區的重頭戲。AOC 32吋U32G3X與27吋U27G3X兩款 4K高刷新電競螢幕，分別以144Hz與160Hz的規格亮相，現場價格不僅大幅下修，更搭配直接加贈電競桌的組合，對於想一次完成桌面升級的玩家而言，幾乎是「整套帶走」的理想情境。
如果覺得上面那些都太重裝，那今年欣亞排隊區也有準備給「輕裝玩家」的選項。像是千元出頭就能入手的原廠福利品高刷新螢幕，或是萬元初頭的輕薄、效能筆電，從Core i5、Core Ultra平台到金屬機身設計，涵蓋學生族群、文書族與日常娛樂使用者，讓站聚不再只是硬派玩家的專場。
周邊設備同樣不缺席。Cooler Master MK770無線三模機械鍵盤以實用規格與親民價格進場，而海盜船K55 CORE RGB鍵盤搭配KATAR PRO電競滑鼠的組合，更以不到千元的站聚價格，成為新手升級或備用配備的熱門目標。本次站聚排隊專區橫跨「10元到萬元」，包括許多你平常不會特別買、但看到價格會想「先拿再說」的小東西，可見今年排隊區的節奏，很明顯不是要你慢慢逛，而是逼你先想好目標。
排隊商品時段 13:00-14:00
不想排隊？現場促銷區一樣有料
除了排隊必搶商品外，欣亞數位也於站聚現場同步規劃超過30項促銷商品，提供玩家另一種「不用排也能撿到好康」的入手選擇。其中，新世代掌機 ASUS ROG Ally X（2025）成為焦點之一，結合 AI 平台與高效能硬體，吸引不少玩家現場體驗；而 darkFlash 全景玻璃機殼搭配風扇加贈組，則鎖定喜愛視覺系裝機的族群。
水冷與電源部分，SAMA先馬Q70搭載磁吸LCD水冷頭與預裝風扇，提供高規格卻相對親民的整套方案；曜越 Toughpower GX3 750W 金牌電源則以ATX 3.1 與PCIe 5.1規格，對準新世代顯卡升級需求。處理器方面，AMD Ryzen 9 9900X3D的現身，無疑讓高階玩家多了一個站聚期間可評估入手的重點選項。
鍵盤與筆電同樣在促銷區占有一席之地，站聚限定版本的Montech MKey PRO 三模機械鍵盤，主打熱插拔與降噪結構，而Lenovo IdeaPad Slim 3i則鎖定實用取向族群，提供文書與日常效能兼顧的選擇。這些現場促銷商品雖非排隊制，但同樣為站聚當天限定價格與數量，適合想快速入手、不想錯過站聚優惠的玩家。
筆電族群今年也有額外驚喜。欣亞在站聚現場針對筆電加碼推出「掃 QRCODE 領券現折」活動，不用湊組合、不用算滿額，只要照指示掃碼就能直接折抵。全系列家用筆電可領券現折888元，而全系列電競筆電則可再多折到1212元，對於原本就打算現場評估規格、比價下手的玩家來說，等於是多了一層隱藏折扣。
最後，未演先轟動的「巴哈站聚展示福利套裝主機」，採用 AMD Ryzen 5 7500F 處理器搭配 MSI RTX 5060 VENTUS 2X OC 顯示卡、32G記憶體(16G*2)、1TB SSD，定位為高CP值的主流遊戲配置，市價35150元，巴哈站聚現場預購價僅29900元（限量50台）。該主機將於活動現場板攤區實際展示、運作，等同完成事前燒機測試，雖為開封展示機，但仍享有欣亞完整保固，對於近來因記憶體、SSD價格遲遲下不了決定的你，可是衝一波撿便宜的好時機！
套裝主機採用 AMD Ryzen 5 7500F 處理器搭配 MSI RTX 5060 VENTUS 2X OC 顯示卡，定位為高CP值的主流遊戲配置，市價35150元，巴哈站聚現場預購價僅29900元（限量50 台）。
活動主題：巴哈姆特29週年站聚「勇者集結」
活動日期：2025年12月27日（六）
活動時間：12:00 - 18:00；排隊商品時段 13:00-14:00
活動地點：台北花博爭艷館（台北市中山區玉門街1號）;欣亞數位攤位→04
門票：免費入場
