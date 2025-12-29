「欣健康．樂關懷」健康關懷活動醫療資源守護長輩健康

苗栗縣通霄鎮公所昨二十九日上午在通霄鎮綜合活動中心舉辦「欣健康．樂關懷」健康關懷活動，副縣長邱俐俐表示，感謝通霄鎮公所、苑裡李綜合醫院及周玉滿議員服務處的共同合作，將專業醫療資源帶入社區，讓健康照顧真正送到長輩身邊。

活動內容相當豐富，現場安排血壓、血糖、身高與體重量測，並有健康講座及義剪服務，期望透過實用的健康資訊與貼心互動，協助長輩更了解自身狀況，學習日常保健方法，提升生活品質（見圖）。

副縣長邱俐俐與議員周玉滿特助江珊綾、陳品安秘書羅可秀以及通霄鎮長張可欣等各界代表一同與眾多長輩朋友齊聚一堂，以健康與關懷彼此祝福，場面溫馨感人。

副縣長邱俐俐表示，提醒鄉親養成居家量血壓的習慣，並分享「七二二」口訣：連續七天量測，早晚各一次，每次量兩遍並確實記錄。透過長期觀察數據，不僅能更了解健康狀況，也能讓醫師在診斷時提供更精準的建議。

副縣長邱俐俐指出，縣府將持續與各鄉鎮公所及醫療院所合作，把健康照顧落實在日常生活與社區中，讓長輩安心生活、子女放心工作，共同打造有愛且健康的城市。