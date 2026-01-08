欣好媽媽拋政見：我當選台中市長 中小學生營養午餐免費

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨擬提名台中市長參選人、立委何欣純今(1/8)表示，中小學生營養午餐免費，在彰化、南投都已實施多年，台北市今年9月要實施，苗栗也宣布今年要實施，基隆也將跟進，全國人口第二大的台中沒理由不做。若自己當選市長，中小學營養午餐費用，一定由市府來負擔。

民進黨擬提名台中市長參選人、立委何欣純，資料照，許詠晴攝

何欣純在臉書發文指出，台中市的中小學生將近24萬，民進黨立委蔡其昌3年前競選台中市長時，已經喊出「營養午餐免費」的政見，可惜沒能成功。

何欣純說，台中市長盧秀燕這幾年來，依舊「不鬆口、不作為」。現在台北市決定今年9月就要實施，基隆也跟進，更何況中部的彰化、南投已實施多年、苗栗宣布今年即將實施，身為全國人口第二大的城市，台中沒有理由不做。

何欣純表示，台中市府今年度已編列14億元、學校午餐相關經費，只要再增加20億的的經費，就能讓台中國中小孩子跟家庭鬆一口氣，為何不能做？

何欣純指出，自己無法理解盧秀燕可以做，但為何不做的原因？但她願意跟隨民意的力量前進，這就是自己的底氣，因為這是來自於市民的實際需求。

何欣純說，自己還是繼續籲請盧秀燕，請儘速在今年暑假前，向台中市議會提出追加預算，趕在9月開學前，讓台中所有的孩子與家庭，能夠享有台中市府的貼心與關心。

何欣純表示，若她當選上任後，最快也要到明年9月才能實施，一拖下去，就是2年時間的差距，希望盧秀燕能謹慎考慮。

