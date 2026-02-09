欣屏天然氣攜手屏東榮總、榮服處 春節送暖榮民眷

記者陳彥陵／綜合報導

為落實企業社會責任與社區關懷精神，欣屏天然氣公司日前與屏東榮總、屏東縣榮民服務處共同進行聯合訪視活動，走入榮民眷家庭，提供生活關懷及健康諮詢服務。

欣屏天然氣公司秉持企業關懷理念，贊助年菜禮盒，致贈較需關懷之榮民眷家庭，讓長輩們在年節前夕感受到社會的溫暖與支持。屏東榮總則由個管師提供基礎健康諮詢服務，包括量血壓等簡易檢測，並給予必要的健康建議與關懷提醒，協助長輩們掌握自身健康狀況。

此次活動不僅展現跨機構合作的力量，也彰顯企業與醫療團隊共同守護榮民眷身心健康的用心；透過聯合訪視的方式，讓關懷從機構延伸至家庭，並將溫暖實際送到需要的長輩身邊。

屏東縣榮民服務處表示，未來將持續推動相關關懷活動，並與更多企業及醫療單位合作，共同打造更完善的榮民眷照護網絡，讓每一位榮民眷都能感受到社會的支持與尊重。

屏東縣榮服處、欣屏天然氣、屏東榮總同仁與榮民合影。（屏東縣榮服處提供）

屏東縣榮服處、欣屏天然氣、屏東榮總同仁與遺眷合影。（屏東縣榮服處提供）

屏東榮總個管師協助遺眷做基本健康檢測。（屏東縣榮服處提供）

欣屏天然氣公司董事長馬英漢親送榮民年菜。（屏東縣榮服處提供）