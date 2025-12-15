欣巴巴事業公司董事長黃烔輝 捐贈2輛水箱消防車給高雄市消防局

欣巴巴事業公司董事長黃烔輝，捐贈2輛水箱消防車給高雄市政府消防局，舉行盛大的捐贈儀式（記者鐘敏綺／攝）

記者鐘敏綺／高雄報導

欣巴巴事業公司董事長黃烔輝，15日下午在高市府四維行政中心廣場，大方捐贈2輛水箱消防車給高雄市政府消防局，價值近1,000萬元，由市長陳其邁代表受贈，顯示他對於社會公益不遺餘力。

欣巴巴事業公司係從事興建商業大樓及國民住宅、出售出租業務，董事長黃烔輝現任高雄市港都警友理事長、高雄市義消總隊顧問團副總團長。

黃烔輝致詞強調，消防工作攸關市民的生命與財產安全，能夠通過捐贈設備來協助消防局的工作，是巴巴事業的榮幸。

高雄市政府及消防局對欣巴巴事業的無私善舉表達了誠摯的感謝。陳其邁還表示，這次捐贈不僅提升了我們在應對突發火災及救災行動中的反應能力，還讓我們更加有信心保護市民的安全，這2輛消防車將在未來的災害應對中發揮至關重要的作用。

15日下午舉行的捐贈儀式，包括市長陳其邁、消防局局長王志平、義消總隊長陳義永等多位重要官員出席見證。

