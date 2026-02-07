「欣年來通霄 馬上趣焢窯」 親子同樂

通霄鎮公所舉行「欣年來通霄馬上趣焢窯」活動 數千民眾同樂。（記者江乾松攝）

通霄鎮公所今昨七日在城北里苗一二一縣道旁農田舉辦焢窯活動，吸引大批鎮民參加，在田間烤甘藷，體驗重溫童年農閒時焢窯樂趣。副縣長邱俐俐與鎮長張可欣、議員周玉滿、翁杰、徐永煌議員秘書、主席徐淑雲、台灣中油公司副執行長湯珠正及地方代表里長等一起出席活動，與鎮民同樂。

通霄鎮舉辦親子焢窯活動，焢窯為早期農村傳統活動，可以將想吃的食材包到錫箔內，放到窯裡烤，再將窯的土塊稍微壓平，讓食物更好悶熟，烤完的食物原汁原味都被保留，全家一起窯烤的畫面相當溫馨。

通霄擁有豐富的農業景觀與在地特色，為了延續傳統農村文化、也為地方創造新的亮點，通霄鎮公所特別規劃了「欣年來通霄 馬上趣焢窯」活動。邱副縣長和大家一起賞花、焢窯，感受通霄滿滿的農村風情。

通霄鎮公所為每一組焢窯準備了手套、地瓜、礦泉水和摸彩券，讓大家能開心參與，另外，活動特別安排在繽紛花海旁，讓大家方便欣賞美麗花景，花海不僅美化環境，也為地方帶來觀光人潮和在地收益。

副縣長邱俐俐表示，焢窯象徵著農村社會合作與分享的精神，從大家一起動手準備、生火等待，到最後分享成果的過程。我們今天不只來吃烤地瓜，看到許多親子家庭和各界朋友一同參與，大家在焢窯過程互相幫忙、彼此陪伴，不只完成體驗，也讓情感在歡笑中更加緊密。邱俐俐副縣長感謝通霄鎮公所用心規劃，讓活動結合花海與農村體驗，不只美化環境，也把人潮帶進來，把地方的活力留在這裡。

苗栗縣政府會持續支持各鄉鎮推動兼具文化、環保與觀光特色的活動，讓苗栗的地方特色，不只是節慶一天熱鬧，而是能一年一年累積成為永續的力量。