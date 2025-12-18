欣新網併購即銷直播 簽約

欣新網董事長陳德仁（右一）與即銷直播創辦人楊智斌（中）、楊婷（左一）完成股權買賣協議簽署。

▲欣新網董事長陳德仁（右一）與即銷直播創辦人楊智斌（中）、楊婷（左一）完成股權買賣協議簽署。

欣新網（2949）持續擴大服務版圖，斥資併購直播電商公司-即銷直播，日昨完成簽約儀式。欣新網表示，此次併購將使公司在電商事業版圖更加完備，未來不僅可為客戶規劃與執行數位行銷，更可進一步帶動銷售，有助於為營運成長注入新動能。

總經理黃懷恩指出，隨著海內外電商市場逐步從搜尋式購物轉向以內容與情境驅動的興趣電商模式，單靠仰賴廣告投放，在投資報酬的成效已明顯趨緩。相較之下，透過直播與短影音模式導購的興趣電商，不僅能激發消費者的潛在需求與關注，也能透過即時互動介紹，大大提升產品資訊豐富度，縮短下單決策時間，成為近年電商成長表現最為突出的模式之一；以公司近年積極佈局的菲律賓市場為例，興趣電商約已占當地整體電商交易比重約30%，顯示直播式的內容導購模式正逐步成為推動電商成長的重要引擎。

黃懷恩表示，欣新網今年已與即銷直播展開合作，雙方在實務執行與流程銜接上已建立良好合作基礎。