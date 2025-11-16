欣新網 單季EPS0.51元
全整合電商營運服務商-欣新網（2949）通過Q3財報，單季合併營收達新台幣13.20億元，年增23.97%、稅後淨利0.17億元，年增415%、每股盈餘（EPS）0.51元，優於去年同期的0.11元。累計前三季合併營收達新台幣38.90億元，年增22.59%、稅後淨利0.70億元，年增38.21%、EPS 2.21元亦超越去年同期的1.58元表現。公司10月營收4.90億元，年增28.34%，前10月累計營收43.76億元，年增23.08%，雙雙改寫歷史同期新高紀錄。
欣新網指出，從前三季營收與獲利較去年同期呈現雙位數年增率來看，公司自去年起積極拓展新品牌客戶，並擴大營運規模所投入的倉儲、人力及設備等重要投資，已逐步轉化為實質獲利，整體營運效率穩步提升；公司營收迄今已連續9個月創下單月營收年增率雙位數成長，成長動能穩健。
獲利部分，受服務新客戶持續投資與第三季起雙11備貨影響，營運成本相對提高，使得整體稅後淨利成長幅度略低於營收成長；但營業毛利仍持續攀升，顯示公司在承接更多新客戶同時，已有效發揮規模經濟效益。
展望後市，欣新網表示，隨著品牌合作需求持續攀升，目前仍有多家品牌主動與公司洽談合作機會，顯示公司在電商代營運市場的口碑與整合實力已獲廣泛肯定。面對AI應用快速滲透的市場趨勢，公司積極導入AI技術，強化行銷精準度與組織管理效能，同時優化營運流程與成本結構。
