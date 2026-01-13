欣新網12月與全年營收 同創新高

全整合電商營運服務商─欣新網（2949）公告去年12月營收達新台幣4.91億元，年增16%，單月營收已連續11個月年增率維持雙位數；2025年全年累計營收57.16億元，年增21%，12月與全年營收同步創歷年同期新高，營運動能持續向上。

欣新網表示，12月雖有雙12購物節、聖誕與跨年等重要電商檔期支撐，但整體買氣相較往年轉趨保守，且促銷效益分散，使電商營運更考驗通路策略與執行效率。在此背景下，公司憑藉多品牌營運經驗與跨通路數據整合能力，聚焦強化精準投放、優化通路配置、提升資源調度效率，協助品牌以更有效率的操作節奏，將有限需求轉化為實質營收，帶動12月營收繳出年增表現。

公司進一步指出，在電商整體動能趨緩環境下，欣新網營運仍維持韌性，主要來自三項結構性動能持續發酵：包括既有品牌客戶業績持續成長並擴大市佔，提供穩定營運支撐；自2024年起加入品牌客戶陸續進入穩定貢獻營收階段；同時，隨著併購後的募資新行銷模式導入，公司在精準選品評估後續商品上市銷售部分展現正向助益，強化未來整體成長力道。

總經理黃懷恩表示，隨著承接更多品牌營運，欣新網持續累積跨通路銷售數據與消費者行為樣本，建立涵蓋產品類型、檔期表現、投放成效與客單價等關鍵指標的產品資料庫，作為可重複運用的決策依據，提升在各主要通路發揮最大營運效益。