欣新網2025年營收57億創高 AI與數據驅動電商升級

【記者呂承哲／台北報導】全整合電商營運服務商欣新網（2949）公告2025年12月營收4.91億元，年增16%，已連續11個月維持雙位數年成長；全年累計營收達57.16億元，年增21%，12月與全年營收同步創下歷年同期新高，展現公司在電商景氣趨緩環境下仍能維持穩健成長的營運韌性。

欣新網指出，12月雖有雙12、聖誕節與跨年等重要購物檔期支撐，但整體消費力道相較往年轉趨保守，促銷效益也更為分散，使電商競爭更加考驗通路配置與操作效率。在此環境下，公司憑藉多品牌營運經驗與跨通路數據整合能力，透過精準投放、優化通路組合與資源調度，協助品牌將有限需求轉化為實質銷售動能，帶動12月營收仍能維持雙位數年成長。

公司進一步指出，在整體電商動能放緩的背景下，欣新網仍能維持穩定成長，主要來自三項結構性動能持續發酵。首先，既有品牌客戶業績持續成長並擴大市佔，提供穩定營運基礎；其次，自2024年起新加入的品牌陸續進入穩定貢獻期，為營收增添新動能；第三，隨著併購後募資新行銷模式導入，公司在精準選品與商品上市評估方面發揮更大效益，強化整體成長動能。

欣新網總經理黃懷恩表示，公司長期累積的多品牌實戰經驗，結合AI與跨通路數據分析能力，是協助品牌提升電商績效的核心競爭力。面對競爭加劇，品牌更需要成果導向的合作夥伴，透過精準的通路配置與更高的轉換效率，降低試錯成本、推升客單價與銷售表現。欣新網透過每日整合投放與銷售數據，即時調整廣告策略、商品頁呈現與活動節奏，以規模化營運協助品牌解決流量成本與效率瓶頸，逐步建立難以複製的結構性優勢。

此外，隨著服務品牌數持續增加，欣新網不斷累積跨通路銷售與消費行為數據，建立涵蓋產品類型、檔期表現、投放成效與客單價等指標的產品資料庫，作為可重複運用的決策基礎，協助品牌在各通路擬定更精準的銷售策略。展望2026年，欣新網將持續深化「經驗結合數據」的營運模式，在電商市場重視效率的趨勢下，擴大跨通路服務深度與客戶規模，強化中長期成長動能。

