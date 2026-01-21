欣桃天然氣公司慰勉桃園榮服處 春節前夕暖心關懷

記者張雅淳／綜合報導

農曆春節將至，今(21)日欣桃天然氣股份有限公司副總經理徐偉光，代表董事長房茂宏蒞臨桃園市榮民服務處，致贈單位春節慰問金，為榮民袍澤帶來暖心的節慶關懷與祝福。

徐偉光除轉達房茂宏對榮服處第一線服務人員的肯定外，更對榮服處長期深耕地方、照顧弱勢榮民眷的努力表示敬佩。徐偉光強調，欣桃天然氣公司始終秉持「取之社會、回饋社會」的企業精神，特別是在象徵團圓的春節前夕，希望能透過實際的資源挹注，協助需要幫助的榮民眷平安過好年，善盡企業社會責任。

副處長楊懷博表示，由衷感謝欣桃天然氣股份有限公司長期以來對榮服處的各項支持，不僅長期認養榮民遺孤，每逢佳節更是不忘送暖。這筆春節慰問金對弱勢榮民眷而言有如及時雨，榮服處將妥善運用這份愛心。期盼藉由欣桃公司的義行，發揮拋磚引玉之效，帶動社會各界發揮愛心；榮服處全體同仁也將持續秉持「榮民在那裡，服務到那裡」的理念，精進服務品質，讓榮民（眷）感受到如家人般的溫暖與照顧。

欣桃天然氣公司副總經理徐偉光蒞臨桃園市榮服處致贈春節慰問金並合影留念，傳遞企業關懷與祝福。（桃園市榮民服務處提供）