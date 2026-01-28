欣桃天然氣公司攜手新竹榮服處關懷清寒榮民學子 歲末圍爐傳溫情

欣桃天然氣公司徐偉光副總經理(左)親赴新竹榮服處捐贈清寒榮民相見歡圍爐活動善款，由副處長謝榮水(右)代表受贈。

為關懷清寒榮民學子，落實企業社會責任，欣桃天然氣股份有限公司由副總經理徐偉光，代表董事長房茂宏親赴新竹榮民服務處，捐贈善款作為「清寒榮民學子相見歡圍爐活動」運用，期盼透過企業的愛心實際行動，在寒冬歲末之際，為清寒榮民學子家庭注入暖流，陪伴溫馨過好年。

欣桃天然氣公司徐偉光副總經理二十八日表示，公司長期深耕地方、重視公益，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，持續投入弱勢關懷與教育扶助，希望透過企業力量拋磚引玉，帶動更多社會資源關注清寒榮民學子，協助他們穩定成長、翻轉未來，同時，亦轉達房茂宏董事長對榮服處服務人員的肯定及支持。

新竹榮服處鞠宗顯處長表示，對欣桃天然氣公司的善行義舉表達誠摯感謝，並指出，清寒榮民學子家庭在求學過程中常面臨經濟壓力，此次圍爐活動不僅提供實質鼓勵，更給予學子們在精神上的鼓勵與支持，對學子而言意義深遠，未來，新竹榮服處將持續媒合民間資源，提升榮民(眷)及清寒學子服務照顧工作品質。