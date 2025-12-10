欣桃天然氣公司送暖南台灣 慷慨捐助高雄市榮民服務處善款

欣桃天然氣公司秉持「取之於社會、用之於社會」理念，長期投入公益，展現企業愛心不落人後；董事長房茂宏近日南下前往高雄市榮民服務處致贈慰問金，用於榮民眷加菜金、年節慰問、急難救助及弱勢遺孤認養等服務，為榮民眷帶來溫暖支持。(見圖)

房茂宏董事長今(十)日表示，公司作為民生事業，深感榮民前輩對國家發展的貢獻，因此持續協助弱勢族群，特別是生活困難家庭與遺孤；這次捐款除支持高雄榮服處的服務照顧工作外，也希望將善念持續延伸，讓有需要的家庭獲得即時、實質的幫助。他也期盼未來與榮服處加強合作，使企業資源發揮最大效益，惠及更多有需要的榮民眷。

高雄市榮服處劉雅魁處長代表榮民致謝，並肯定欣桃天然氣公司多年來善行義舉，公部門預算有限，僅靠政府資源難以滿足所有需求，企業善款如及時雨，提升服務處的照顧量能。

榮服處說明，將持續落實輔導會「有感照顧」精神，積極串連民間力量，打造更完善的照護環境。欣桃天然氣公司的善行不僅是企業社會責任的實踐，更是對榮民前輩的深切敬意，也期盼能帶動更多社會資源投入，讓善意持續擴散。