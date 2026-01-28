欣桃天然氣公司關懷苗栗榮處榮民眷

欣桃天然氣股份有限公司徐偉光副總經理（前排左五）、苗栗縣榮民服務處陳立中處長（前排右五）偕同柯長榮副處長（前排右四）與團隊合影。

農曆春節將至，欣桃天然氣股份有限公司徐偉光副總經理日昨代表房茂宏董事長前往苗栗縣榮民服務處致贈春節慰問金，為榮民袍澤帶來暖心的節慶關懷與祝福，由苗栗縣榮民服務處陳立中處長偕同柯長榮副處長及服務團隊代表受贈，並致贈感謝狀，共同攜手為照顧榮民(眷)家庭而努力。

欣桃天然氣股份有限公司徐偉光副總經理表示，轉達房茂宏董事長對榮服處第一線服務人員的肯定外，更對榮服處長期深耕地方、照顧弱勢榮民(眷)的努力表示敬佩。