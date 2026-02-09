欣桃天然氣捐助春節慰問金 關懷臺中榮民眷

記者張益銘／臺中報導

為關懷榮民及其眷屬，讓榮民家庭在春節前夕感受社會溫暖，欣桃天然氣由副總經理徐偉光代表捐助春節慰問金予臺中市榮民服務處，秉持企業回饋社會的精神，協助照顧服務區內榮民眷。

徐偉光表示，公司長期重視公益與社會關懷，未來也將持續結合企業資源，投入更多關懷及回饋社會的行動；期盼透過實際付出，為社會注入正向能量，讓愛心即時送達，共同營造溫暖祥和的社會，以善盡社會企業的責任。

臺中市榮服處副處長謝秀芬表示，致力服務榮民眷是榮服處的責任，透過強化連結各界企業及社福團體，整合社會資源，以提供更完善的服務照顧榮民眷。並再次感謝欣桃天然氣股份有限公司的善心關懷，未來也期盼各方善心團體及社會企業共同加入關懷榮民眷的行列，讓社會充滿愛與溫暖的氛圍。

徐偉光副總經理(左)代表欣桃天然氣公司捐助春節慰問金，由臺中市榮服處副處長謝秀芬代表接受。（臺中市榮服處提供）