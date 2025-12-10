欣桃天然氣捐善款 關懷高雄弱勢榮民眷

記者孫建屏／高雄報導

欣桃天然氣公司秉持「取之於社會、用之於社會」理念，長期投入公益，展現企業愛心不落人後精神。董事長房茂宏日前南下高雄市榮服處捐助慰問金，用於榮民眷加菜金、年節慰問、急難救助及弱勢遺孤認養等服務，為榮民眷帶來溫暖和關懷。

房茂宏表示，欣桃天然氣作為民生事業，深感榮民前輩對國家發展的貢獻，因此，持續協助弱勢榮民眷，特別是生活困難家庭與遺孤，捐款除支持高市榮服處的服務照顧工作外，也希望將善念持續延伸，讓有需要的家庭獲得即時、實質的幫助；並期盼未來與榮服處加強合作，使企業資源發揮最大效益，惠及更多有需要的榮民眷。

高市榮服處處長劉雅魁代表榮民致謝，並推崇欣桃天然氣多年來善行義舉，由於公部門預算有限，僅靠政府資源難以滿足所有需求，企業善款如及時雨，提升服務處的照顧量能，未來將持續落實輔導會「有感照顧」精神，積極串連民間力量，打造更完善的照護環境。