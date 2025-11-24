欣梅爾快看！《葬送的芙莉蓮》官方釋出素材，讓阿嬤趴在X橫幅上

連載中的高人氣漫畫作品《葬送的芙莉蓮》（葬送のフリーレン），即將在 2026 年 1 月 16 日開播動畫版第二季。而最近官方還釋出了芙莉蓮的 X 素材，直接讓芙莉蓮趴在你的個人橫幅上！

讓阿嬤趴在你的橫幅上！。（圖源：『葬送のフリーレン』公式）

《葬送的芙莉蓮》官方不久前更換了 X 頂部的橫幅圖片，玩了經典的出框效果，讓芙莉蓮可以直接向前趴在上面，並且看著點進來的網友們。而許多網友卻比少，自己使用的是黑色主題的背景，所以效果並沒有那麼的好，開玩笑稱：「欣梅爾的話一定會用黑色主題」

但幾分鐘後，官方再次發文，放出黑色和白色主題各一種的芙莉蓮橫幅素材給大家使用，許多粉絲也在第一時間使用後分享出來。

《葬送的芙莉蓮》雖然不久前宣布漫畫長休，加上距離動畫播出還有一段時間，但仍然積極的宣傳。像是使用芙莉蓮娃娃到處旅遊拍攝，就曾經來到過台灣參加動漫展，還因為吃「稀飯配麵筋」被笑稱是「台灣阿嬤」。最近也跟風玩超紅迷因，拍攝了一張「仰視的芙莉蓮」。