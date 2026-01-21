欣梅爾鐵粉快衝！拉亞漢堡攜手《葬送的芙莉蓮》推「朝聖之旅」，限量包裝必收藏

《葬送的芙莉蓮》以溫柔的節奏吸引大批粉絲，在動漫平台始終維持超高分評價。隨著動畫第二季即將登場，拉亞漢堡選在開播前夕啟動聯名，讓粉絲在等待新篇章的早晨，能先在餐桌上重溫那段靜靜流動的旅程。

亮點 1｜6款限量授權包裝必收

為了滿足收藏控的心，這次聯名一口氣推出6款官方授權包材，從漢堡盒、漢堡袋、點心袋到蛋餅袋通通都有，連飲品杯也換上2款超美全圖設計。角色們以經典姿態現身，讓你在咬下漢堡時，彷彿也能看見勇者一行人溫馨的畫面。拉亞漢堡也提到，希望這些包裝不只是消耗品，粉絲們甚至能帶回家收藏紀念。

亮點 2｜永和安樂門市變成朝聖點

除了包裝可愛，實體店面也很有誠意。1/13起永和安樂門市將限時變身為《葬送的芙莉蓮》主題打卡店，讓粉絲能在巷弄轉角遇見心愛的角色。拉亞漢堡也分享，無論粉絲是想感受芙莉蓮走過的氛圍，還是尋找欣梅爾留下的守護感，不妨趁空造訪永和安樂門市，並預計這間門市預計將成為社群上最紅的朝聖據點。

亮點 3｜線上線下外送都能買

考慮到有些人想在家一邊配動畫一邊吃，這次聯名同步在全台門市、官方 APP 以及雙外送平台販售。即使不想出門，也能在家展開這場「後勇者時代」的早餐派對。這場從早餐開始的冒險將在1/13正式開跑，對粉絲來說，不需要遠行，最熟悉的驚喜就在你家附近的早餐店。

