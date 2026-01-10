「欣欣向榮」座談會 何欣純拋青銀福利政策3＋1

何欣純與多位市議員舉辦「欣欣向榮」座談會。 圖：何欣純服務處/提供

[Newtalk新聞] 台中市長候選人、立法委員何欣純連續兩天在南區、東區及西區舉辦「欣欣向榮傾聽市民心聲」座談會，何欣純宣布台中「青銀福利政策3＋1」，一是延續老人健保補助、二是放寬敬老愛心卡使用範圍、三是生育津貼加倍，「加一」則是國中小營養午餐不分公私立全免費，政策同時涵蓋長輩照顧與兒少福利，盼打造全齡友善的幸福台中；另外市府財政許可及市議會支持之下，未來市長換欣就普發現金。

何欣純指出，「青銀福利政策3＋1」核心就是照顧好每一位台中市民，首先，長輩最關心的「老人健保補助」，她承諾當選後一定延續，絕不因換人執政而取消，只要是對長輩有利、能減輕家庭負擔的好政策，會繼續做且做得更好。再來推動放寬「敬老愛心卡」，許多長輩反映雖然有點數，但限制多使用不便，上任後將研議擴大使用場域與便利性，例如計程車85元扣抵要放寬，讓長輩在交通移動、就醫時更有感，也讓敬老政策真正落實到日常生活之中。

照顧老也要照顧小，何欣純提出「兒童生育津貼加倍」，並搭配「加一」國中小營養午餐不分公私立全免費。何欣純表示，少子化下政府要讓年輕人敢生、願意生，且政策支持相挺，台中市的孩子不分公立或私立，市府都應一視同仁全額補助學童營養午餐，讓每位孩子都能吃得營養、家長更能安心，也實質減輕家庭經濟壓力。

何欣純說，有人會問「青銀福利政策3＋1」開支票到底有沒有錢？她向大家說明，財劃法修法通過的是國民黨版本，她也認為對台中不公平，但用他們版本來算，台中市政府今年可多分回300億，台中每一年出生多少孩子預估不難，來推動生育津貼加倍這300億絕對夠用，再來推動營養午餐免費，現行一年約需14億經費，未來即便到20多億，支應也綽綽有餘，財劃法修正後台中可以獲得更多統籌分配款，若有盈餘將照顧市民來普發現金，她向現場市民承諾，政府預算是大家的稅金，台中放心交給她，她是使命必達的人，讓她全心照顧老也照顧小，共挺青銀世代，未來這個城市她和議員共同打拚，拚一個欣欣向榮的大台中。

