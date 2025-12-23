欣欣水泥森活園 親子同樂夢工廠

記者謝沛宸／專題報導

曾幾何時，「水泥」二字給人的印象總是生冷、灰暗與堅硬，彷彿與柔軟的親子時光毫無交集。然而，在嘉義觸口，有一座曾經轟隆作響的老工廠，正悄悄將這份工業的冷冽，轉化為最溫暖的旅行風景。

走進「欣欣水泥森活園」，映入眼簾的不再是漫天飛揚的塵土，而是被綠意包覆的工業遺產，這裡不僅是全臺第一座水泥主題觀光工廠，更是一座讓孩子盡情放電、大人重拾童心的夢工廠，讓民眾不再只是路過的旅人，而是穿上圍裙、大手牽小手，化身「一日水泥工」，在灰階的世界裡，調配出屬於家庭記憶的彩色光譜。

昔工業設施 化身冒險基地

還沒開始動手做工，孩子的目光早已被戶外那座充滿工業風的遊樂設施吸引，抬頭望向那座湛藍色的高塔，彷彿是工廠留下的巨型積木，經過巧手改造，變成了一座結合攀岩與溜滑梯的冒險基地。陽光灑落在鮮黃色的旋轉滑梯上，與背後的藍天、綠樹形成強烈對比。孩子們化身為小小探險家，在昔日的工業巨獸身上尋找快樂的秘密基地，每一次從滑梯衝下的歡呼聲，都為這座老工廠注入了新的生命力，讓原本靜謐的園區瞬間鮮活了起來。

如果說戶外是揮灑汗水的冒險，那麼室內的球池區，就是一場色彩斑斕的夢境。推開門，彷彿掉進了一個打翻的調色盤，以工業風繪畫為背景的牆面下，成千上萬顆色彩繽紛的海洋球組成了一片歡樂海洋，看著孩子把自己埋進球池，或興奮地將彩球拋向空中，那一瞬間，眼神中閃爍著純粹的快樂。一旁的父母也不再只是滑著手機的旁觀者，而是被這份快樂感染，跟著一起丟球、大笑，重回孩提時代的無憂無慮。

玩完了實體的遊樂設施，別忘了走進充滿未來感的「數位體驗館」，來場虛實整合的科技探險，將原本生硬艱澀的水泥製程，轉化為孩子最愛的體感遊戲，站在巨型螢幕前，小朋友不必戴上厚重的裝備，只需揮舞雙手、擺動身體，就能在虛擬世界中化身為超級工程師。從原料的開採、高溫燒製到最後的成品包裝，每一個步驟都透過即時的動態回饋，讓孩子在跳躍與歡笑中，秒懂水泥誕生的秘密。戶外則引入了先進的XR延展實境互動技術，掃描光標籤，被拆除的設備就會在你眼前「復活」，這不僅是遊戲，更是一堂生動的科技通識課，讓傳統產業在數位浪潮下，展現出令孩子驚呼連連的新鮮魅力。

手作水泥植栽 品嘗文創美食

玩累了，是時候靜下心來體驗重頭戲—「水泥DIY體驗」。穿上亮橘色小圍裙，孩子們瞬間變身架式十足的「小小水泥工」！這不只是勞作課，更是一場關於「創造」的魔法儀式，從攪拌水泥粉開始，看著粉末加水變成泥漿，孩子們小心翼翼地將其倒入模具，過程需要極大的耐心，每位小朋友眼神緊盯著手中的模具，深怕漏掉任何細節，等待凝固的過程中，挑選一株生命力旺盛的多肉植物，親手種進自己製作的水泥盆器裡，冰冷的水泥因承載了綠色生命而有了溫度；原本的建材因孩子的巧手變成了獨特風景，帶回家的不只是植物，更是一段共同手作的溫馨回憶。

來到這裡，絕對不能錯過獨創的「文創美食」！你吃過「水泥」嗎？園區極具巧思的「水泥冰淇淋」，以灰黑色竹炭粉加上鮮奶口味，完美復刻水泥色澤，盛裝在印有工廠標誌的紙杯中，再加上一根鏟子造型湯匙，視覺衝擊力十足！用小鏟子挖起一口「水泥」送入口中，濃郁香甜的滋味與冷硬外表形成反差萌，讓人忍不住會心一笑。

說到嘉義名產，怎能忘了「老楊方塊酥」？園區特別與在地指標品牌「老楊」強強聯手，推出獨家限定「水泥酥」。包裝直接縮小復刻了工廠真實的水泥袋，提在手上就像拎著迷你建材，萌度破表！撕開包裝，一塊塊灰黑色的水泥酥，色澤彷彿剛凝固的混凝土，視覺充滿硬派工業感，入口卻是老楊招牌的千層酥脆與獨特香氣；坐在落地窗前，品一口好茶，咬一口酥脆的水泥酥或水泥管蛋捲，你會發現，工業區的下午茶也能如此優雅愜意。

嘉義欣欣水泥森活園，成功將「工業」與「觀光」進行了最溫柔的翻轉，它不再是生人勿近的禁地，而是連結親子情感的橋梁，從動態遊樂、球池狂歡，到靜態手作、創意美食，讓遊客從5感體驗水泥的多元面貌。

這是一趟有溫度的旅行，離開時帶走的除了那盆多肉盆栽，還有一家大小的笑聲與專注眼神，這些記憶，將會像高品質的水泥一樣，經過時間沉澱後，在我們心底堅固成永恆的風景，下個假期，不妨帶著孩子來嘉義觸口，感受這份獨特的工業森活美學吧！

欣欣水泥森活園是全臺第一座水泥主題觀光工廠。（記者謝沛宸攝）

孩子們興奮地將彩球拋向空中，那一瞬間，眼神中閃爍著純粹的快樂。（記者謝沛宸攝）

「水泥霜淇淋」以灰黑色竹炭粉完美復刻水泥色澤，盛裝在印有工廠標誌的紙杯中，再加上一根鏟子造型湯匙，視覺衝擊力十足。（記者謝沛宸攝）

水泥DIY體驗是森活園的重頭戲，孩子們穿上亮橘色小圍裙，瞬間變身架式十足的「小小水泥工」。（記者謝沛宸攝）

充滿未來感的「數位體驗館」，將原本生硬艱澀的水泥製程，轉化為孩子最愛的體感遊戲。（記者謝沛宸攝）

園區與在地指標品牌「老楊」強強聯手，推出獨家限定「水泥酥」。（記者謝沛宸攝）

戶外引入了先進的XR延展實境互動技術，掃描光標籤，被拆除的設備就會在你眼前「復活」。（記者謝沛宸攝）

嘉義欣欣水泥森活園，成功將「工業」與「觀光」進行了最溫柔的翻轉。（記者謝沛宸攝）

交通資訊