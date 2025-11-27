欣泰石油氣感恩節捐血 新北榮服處行動響應

【民眾新聞葉柏成新北報導】欣泰石油氣股份有限公司秉持企業社會責任精神，今〈27〉日於感恩節當日舉辦公益捐血活動，獲得新北市榮民服務處、土城分局及地方社區的大力支持，吸引企業員工、榮民眷、社區居民、榮服處同仁及替代役青年熱情響應，以實際行動為血庫充實寶貴熱血。

新北市榮服處長林振生受邀致詞時表示，欣泰石油氣長期支持榮服處工作，無論是服務照顧、榮民學子認養及各項公益行動，都給予莫大的助益，不僅是榮服處的重要夥伴，更是許多榮民家庭背後溫暖的力量。

《圖說》欣泰石油氣莊鴻文董事長(左4)、簡總經理(右3)、土城分局長陳建龍(右4)、榮服處林振生處長(右2)，攜手傳遞企業與公部門齊力回饋社會的正向力量。〈新北榮服處提供〉

他說，此次欣泰石油氣以捐血活動回饋社會，除了延續企業一貫的公益精神，也充分展現企業責任與社會關懷。最後，林處長也肯定榮服處同仁及替代役青年共同捐獻熱血，用行動支持公益，讓城市更有人情味。

活動由欣泰石油氣莊鴻文董事長主持，他表示，欣泰石油氣特別選在感恩節辦理捐血活動，希望用最具意義的方式回饋社會。每一袋捐出的血液，都是延續生命的力量。期待透過企業帶頭，讓更多人願意一起投入關懷與善行，為社會注入更多正能量。

《圖說》榮服處總幹事吳曉慧參與捐血，以實際行動支持公益。〈新北榮服處提供〉

土城分局長陳建龍指出，捐血對警察急救任務與突發狀況援助具有重大意義，感謝欣泰石油氣提供這樣一個讓善意匯聚的平台，也感謝每一位挽袖捐血的民眾。

活動現場也由榮服處就業站設置諮詢服務台，向退除役官兵及民眾介紹輔導會提供的就學、就業與職訓資源，讓到場民眾在參與公益的同時，也能掌握更多職涯發展機會，持續向前邁進。