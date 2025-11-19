欣耀獲「國家藥物科技研究發展獎」

【記者柯安聰台北報導】欣耀生醫（6634）繼今年9月受邀於美國波士頓舉辦的「第9屆MASH Drug Development Summit」發表最新研究成果後，再度於18日獲由衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）與經濟部產業發展署（IDA）共同主辦之「114年國家藥物科技研究發展獎」藥品類獎項，以旗下研發中的多靶點肝臟疾病候選藥SNP-6 脫穎而出，獲頒研發藥品類銅質獎殊榮，象徵國際與國內雙重肯定。頒獎典禮於國家生技研究園區C棟國際會議廳隆重舉行。



「國家藥物科技研究發展獎」為國內唯一由中央主管機關共同主辦的國家級藥物研發獎項，始於2001年，由當時衛生署藥政處(處長胡幼圃)依《藥事法》第41條規劃並邀請經濟部工業局共同設立，旨在表彰致力於新藥與醫療器材研發並具卓越成果之機構與企業。該獎自創設以來即被視為我國生技醫藥領域最高榮譽之一，首屆金質獎獎金高達新台幣100萬元，象徵政府對創新研發的高度支持。獎項依研發成果屬性分為藥品類、醫療器材類及製造技術類三大類別，並依成果與效益授予金質獎、銀質獎與銅質獎。截至2025年，累計已頒發逾250項榮譽，充分展現台灣在生醫創新研發上的能量與國際競爭力。









欣耀生醫董事長朱凱民表示，能在國際舞台上分享研發成果後，又獲得國家級獎項的肯定，對團隊意義非凡。SNP-6的開發理念是突破傳統單靶點治療的限制，透過多靶點整合策略同時改善代謝、免疫與纖維化三大病理軸線，為肝臟疾病治療開啟新篇章。



今年9月，欣耀生醫受邀於美國波士頓舉行的MASH Drug Development Summit，由主要發明人胡幼圃講座教授代表進行口頭專題演講，重磅發表公司脂肪肝炎候選新藥SNP-6系列及其非侵入性生物指標的最新診斷與治療成果。該高峰會為全球最具影響力的MASH新藥研發產業會議，與會者多為國際大型藥廠高階主管，此次受邀發表顯示欣耀生醫的研發實力已獲得國際高度關注。（自立電子報2025/11/19）