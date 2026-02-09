欣興併旭德爆內線13人列被告 北檢查了2年認定罪嫌不足全不起訴

台北地檢署。呂志明攝



聯電集團的欣興電子(3037)、在4年前宣布併購同集團的旭德科技(8179)，然而在這項消息公布前，有人偷偷買入旭德股票，而處理2家公司合併股務的證券公司知情者，被懷疑居間傳遞消息給購買者，最後有13人被列為內線交易罪被告移送法辦。台北地檢署在發動2波搜索約談，詳細調查後，認為13人均罪嫌不足，處分不起訴。檢察官同時依職權送再議，台高檢署認為全案調查完備予以駁回，不起訴處分確定。

載板一哥欣興電子，在ABF與BT兩大材質領域不斷開疆闢土，2022年決定在BT載板上擴大布局，同年2月22日在公開資訊觀測站發布重訊，公告欣興電子與旭德科技於2022年2月22日同時召開董事會通過合併案，暫訂換股比例為1股旭德科技普通股換發欣興電子普通股0.219股，合併後實收資本額約為新台幣152億元，合併案擬採吸收合併方式進行，以欣興電子為存續公司，預計合併基準日為2022年10月1日。

檢調接獲線報，在這項重大訊息公布前，2家公司知悉併購案的高層，以及負責處理2家合併股務的證券公司陳姓副總，涉嫌以自己名義或是透過親友，買進旭德科技股票，每一團的不法獲利從數萬元到數百萬元。

2024年6月4日，同年8月29日，台北地檢署指揮調查局台北市調查處，發動2波搜索，2波搜索共約談13名涉案被告到案釐清案情。這些被控內線交易者，全都是在重訊發布禁止交易期間購買股票。其中，有些並非是公司核心員工，也非是證券交易法所定義的公司內部人，他們到案多辯稱，依照自己的判斷或是支持公司，因此購買公司股票，絕對沒有內線交易的不法情事。

至於當時處理2家合併股務的證券公司宏遠證券，有部分高階主管被懷疑居間傳遞訊息，也涉及內線交易，他們到案也堅稱他們僅依法處理合併案的股務，絕對沒有違法傳遞消息給購買者。

檢察官在調查所有的相關事證後，無法證明全案有內部人將合併案的重大訊息傳播出去，也無法建構出重訊是用何種管道散播出去的脈絡，而這些被告在禁止交易期間購買股票的行為，不能排除真的是因為投資或是分析判斷的可能，檢察官最後認為13名被告均罪嫌不足，全都處分不起訴。

