欣興：公告國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整

生活中心／綜合報導11月22日十二星座運勢揭曉！命理專家小孟老師分析，今日「財運王」由巨蟹座奪下寶座，不僅投資看對方向，還有機會「小錢滾大錢」，堪稱本日最會賺的幸運星；財運表現中規中矩的射手座雖然沒有突如其來的驚喜，但手上既有投資穩健持續，也能靠耐心守住荷包；而最需要注意的則是金牛座，今日務必「勤儉節約」，稍不留神就會變成支出爆量、錢包慘被掏空的那位。

民視 ・ 1 天前