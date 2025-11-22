欣興：公告國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整
欣興電子今（22）日發布重訊，公告因應辦理現金增資發行普通股，依據國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定，將調整轉換價格。自現金增資股款收足日115年1月13日起，轉換價格將從新台幣165.4元調整為164.1元，調降幅度達1.3元。
根據欣興電子重大訊息內容，此次價格調整係因公司辦理現金增資發行普通股所致。調整後的轉換價格將於115年1月13日，也就是現金增資基準日正式生效。
欣興電子表示，此次轉換價格調整完全依照公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定辦理，屬於法定程序。該轉換公司債簡稱為「欣興一」，代碼為30371。
