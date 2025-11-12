欣興10月營收亮眼 12日股價連3漲開出並重新站上170元以上

文 ‧ 張興華

台股12日加權指數開高震盪走高，開盤上漲68點成功收復月線，隨後進一步站上5日線以上，開盤後26分整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為玻璃、航運及塑膠，電子相關類股以光電類股表現相對突出，而PCB族群股續發威幾乎全數翻紅，其中ABF大廠欣興(3037)10月營收表現亮眼，持續吸引買盤關注，股價開高走高，於5分鐘便拉上173元、上漲6.5元，隨後雖拉回，但股價多保持在170元上下做小幅整理，為族群股中量價表現突出的個股。

雖然美國政府關門可望有解，但美股四大指數11日收盤卻呈現漲跌互見局面，道瓊與標普指數收紅，科技股那斯達克及費半指數均以下跌作收。台股12日開盤即上漲68.52點，成功收復月線與5日線，隨後指數呈現激烈的上下震盪走勢，開盤後36分指數上漲超過64點。櫃買市場指數也是以上漲0.4點平高開出，指數也是震盪走高，37分時指數上漲超過2點。

12日台股盤面電子族群股部分，以PCB表現最為突出，其中金像電(2368)11日公布自結獲利資訊，累計前三季每股盈餘共計13.61元，賺贏去年全年11.54元，開盤後1分鐘股價便拉上548元漲停鎖住，再創歷史新高。而欣興也在10月累計營收創歷史次高的帶動下，吸引買盤進入，並在量能驅動下股價跟著震盪走高，開盤5分鐘便拉至173元高點，隨後便在170元上下區間進行整理。

理周投研部指出，欣興10月營收為113.3億，與前月相同、年增8.08%，為歷史第9高，累計今年前9個月營收為1079億元、年增11.8%，為3年來新高，亦為歷史次高，由於AI產業對高階ABF載板需求強勁，以及蘋果PCB拉貨持續，為欣興營收挹注動能。

截至11日收盤，外資與自營商同步站在買方，並連續2個交易日買超，數量分別為2211張與137張，市場主力亦是當日買超2401張，僅投信當日賣超32張，欣興12日股價以連3漲開出，前2日股價共計漲5元。

理周投研部表示，以欣興12日盤中價169.5元計算，股價已站上所有均線之上，且自5日線至月線的乖離率維持在1.28%至2.46%的偏低區間內，顯示目前股價仍處於低檔區間，後續在業績題材與量能配合下，股價仍有再上漲空間，且有機會進一步挑戰本月4日盤中拉上179.5元的高點，短線操作可於股價拉回時，尋找適當買點進場。



